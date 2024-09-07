Кремль убеждает МАГАТЭ и Запад, что ВСУ представляют угрозу для Курской АЭС: детали от ISW

Кремль регулярно обвиняет Украину в опасности для оккупированной Россией ЗАЭС.
Россияне пытались использовать встречу с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Мариано Гросси, чтобы продолжить давние попытки легитимизировать украинские территории.
Об этом пишет ISW.
Отмечается, что Гросси встретился с генеральным директором российской Госатомкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым.
Он неоднократно обвинял украинские силы в угрозе безопасности ЗАЭС и ХАЭС и утверждал, что украинские силы атакуют сотрудников ЗАЭС и оккупационных чиновников, работающих вблизи ЗАЭС.
Кремль регулярно обвиняет Украину в опасности для оккупированной Россией ЗАЭС и распространяет эту информационную операцию вскоре после вторжения Украины в Курскую область.
Цель Кремля убедить МАГАТЭ и Запад, что украинские войска представляют угрозу и могут вызвать радиологический инцидент на ХАЭС, чтобы поощрить Запад опасаться продолжения украинских операций в Курской области и ослабить Западную поддержку вторжения.
"Кремль долго пытался использовать физический контроль России над ЗАЭС, чтобы заставить МАГАТЭ встретиться с российскими официальными лицами, чтобы узаконить оккупацию Россией ЗАЭС и, как следствие, оккупацию Россией украинской территории", — говорится в сообщении.
Напомним, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси посетил Курскую атомную электростанцию, после чего собрался в Украину.
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