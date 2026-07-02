Кремль ударил по жилым домам в Киеве неспроста: эксперт объяснил, что задумал Путин

Владимир Путин / © Associated Press

Реклама

Россия наносит удары по жилым кварталам Украины, пытаясь оказывать психологическое давление на мирное население и побуждать украинцев требовать от власти территориальных уступок. Президент РФ Владимир Путин живет в «розовом информационном пузыре».

Такое мнение в эфире «Киев24» высказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

«Единственное объяснение — это способ психологического давления на гражданское население, чтобы начало давить на руководство, чтобы оно сдало территории», — акцентировал Пендзин.

Реклама

По его словам, президент РФ Владимир Путин не демонстрирует готовность к настоящим мирным переговорам. Он будет продолжать войну, невзирая на экономическую ситуацию. Диктатор убежден, что сможет навязать Украине выгодные Кремлю условия и представить это как победу.

«Его (Путина — ред.) держат в теплой информации Он живет в мечтах, что может захватить территории и победить», — говорит Пендзин.

Ранее авиаэксперт Валерий Романенко сказал, что Россия изменила тактику ударов, поскольку ее ракетный потенциал ослабевает. РФ атакует жилые кварталы, чтобы увеличить количество жертв среди гражданских и посеять страх. По словам эксперта, главной целью российских массированных атак остается Киев. Кремль убежден, что удары по столице могут повлиять на ситуацию в Украине, потому концентрирует основные усилия именно на ней. Дефицит ракет, по всей видимости, враг пытается компенсировать изменением тактики и ударами по жилой застройке.

Новости партнеров