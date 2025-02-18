Кремль усиливает Белорусское направление: есть ли новая угроза на севере

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ готовит 100–150 тыс. лиц для усиления Белорусского направления. Такое заявление, прежде всего, нацелено на европейских партнеров.

Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал военный эксперт Михаил Жирохов.

"Я это отношу к тому, что наша политическая верхушка пытается найти для Европы какие-то аргументы для дальнейшей поддержки Украины. Планы наступления россиян через Белоруссию на Киев, возможно, они и есть. Опыт 2022-го показывает, что 100 тысяч явно недостаточно, чтобы какие-то стратегические планы реализовать. Тем более, что сейчас? .

По его словам, сейчас оккупационная российская армия значительно слабее, чем была в феврале три года назад – в начале полномасштабного вторжения. Впрочем, уже в 2022 году украинские Силы обороны "перемололи элиту российской армии" в Киевской и Черниговской областях.

"Имею в виду прежде всего десантников. Поэтому рассчитывать, что бывшие зеки и мобилизованные будут иметь возможности полноценно наступать на Киев, где нужна более серьезная подготовка... Я не думаю, что россияне в ближайшее время способны организовать такую стратегическую операцию. Продвижение на Донетчине сейчас с сотнями метров".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ готовит 100–150 тыс. лиц для усиления Белорусского направления. По его словам, эта группировка может пойти не только на Украину, но и на соседнюю Польшу.

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