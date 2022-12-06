Кремль в огне и Зеленский с Залужным: на сайтах в РФ появились поздравления с Днем ВСУ

Украинские хакеры опубликовали на российских сайтах 6 декабря поздравление защитников Украины с Днем ВСУ.

Об этом сообщает Telegram-канал Ukraine NOW.

"На российских сайтах появилось поздравление от ВСУ. Таким образом, кибер-воины Сил обороны поздравили коллег с профессиональным праздником", — указано в сообщении.

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В частности, на сайте "росводоканал. краснодар" была опубликована поздравительная открытка с изображением президента Украины Владимира Зеленского и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на фоне охваченного огнем Кремля.

А на сайте "госпредприятия" "ДНР" – "донецкая железная дорога" – тоже появилась открытка с Зеленским и Залужным, однако уже с другими их фото и на фоне надписи "Поздравляем Вооруженные Силы Украины с праздником. До встречи!"

Поздравление с Днем ВСУ было опубликовано и на сайте российского военного завода имени Калинина.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Напомним, что 6 декабря в Украине отмечают День ВСУ. По этому случаю свои поздравления произнесли Зеленский, Залужный и другие члены военного командования. Президент подчеркнул, что украинские военные устойчивостью и профессионализмом сломали вражеские имперские планы.

Заметим, что в этот же день Зеленский приехал на Донбасс и еще раз поздравил воинов ВСУ из Славянска, расположенного недалеко от линии фронта.

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