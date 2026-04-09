Кремль в панике: Россия устроила разборки с Японией из-за соглашения с Украиной

Министерство иностранных дел России вызвало посла Японии Акиру Муто в Москву и объявило протест. Причиной стало соглашение японской компании Terra Drone с украинским производителем дронов, о котором стало известно в марте.

Об этом пишет Bloomberg .

Дипломату сообщили о резком ухудшении двусторонних отношений, которые, по оценке Москвы, достигли самого низкого уровня.

В заявлении российской стороны отдельно упомянули политику нового правительства Японии во главе с Санаэ Такаичи, обвинив его в недружественном курсе по отношению к России. В то же время в Токио на момент публикации официально не отреагировали на эти упреки.

Речь идет об инвестиции Terra Drone в украинскую компанию Amazing Drones LLC, которая занимается разработкой дронов-перехватчиков. Эти беспилотники способны уничтожать воздушные цели – другие дроны или ракеты – путем прямого поражения или подрыва поблизости.

Подобные технологии уже доказали эффективность в противодействии воздушным атакам и рассматриваются как более дешевая альтернатива традиционным системам перехвата, которые используют США и их союзники.

Известно, что Япония после начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году поддержала санкционную политику Запада и неоднократно заявляла о намерении и дальше соблюдать этот курс.

Напомним, В России паника из-за сотрудничества Украины и Японии в сфере беспилотников - ее назвали угрозой для собственной безопасности. Представитель МИД РФ Мария Захарова охарактеризовала это партнерство как «откровенно враждебный» шаг. В Кремле цинично заявили, что украинские разработки дронов якобы являются «законными военными целями». Также Москва обвинила Киев в нежелании мира, утверждая, что такое сотрудничество только затягивает войну.

Ранее говорилось, что Япония рассматривает возможность получения украинских ударных дронов для усиления собственной обороны . Речь идет о потенциальном обмене технологиями и военным оборудованием между странами, в частности, в сфере ПВО. Украинские беспилотники заинтересовали Токио благодаря боевому опыту и эффективности в войне против РФ.