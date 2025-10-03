- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 172
- Время на прочтение
- 8 мин
Кремль выбрал области-жертвы и хочет погрузить Украину в блэкаут: все о коварных планах врага
Массированная атака россиян на украинскую энергосистему 3 октября нанесла ей серьезные повреждения. Враг продолжает попытки погрузить Украину в блэкаут в преддверии зимы.
Россия в ночь на 3 октября нанесла массированный удар ракетами и дронами по энергетической инфраструктуре Украины. Под ударом оказалось более десятка областей.
Вражеские обстрелы нанесли критические повреждения газовой инфраструктуре и оставили тысячи потребителей без света накануне отопительного сезона.
В то время как страна борется с последствиями ударов по Черниговщине и Полтавщине, эксперты предупреждают о новой, еще более опасной угрозе: модернизированные ракеты РФ, которые наши системы ПВО уже не могут перехватывать с прежней эффективностью.
Детальнее — читайте в материале ТСН.ua.
Россия массово обстреливает энергетическую инфраструктуру Украины
Армия РФ в ночь на 3 октября атаковала энергетическую инфраструктуру Украины ракетами и дронами.
В Минэнерго сообщили, что российские войска обстреляли ряд объектов энергетики в нескольких областях Украины.
Под ударами неприятеля оказались следующие области: Харьковская, Одесская, Сумская, Днепропетровская, Киевская, Черкасская, Винницкая, Житомирская и Запорожская, Полтавская и Черниговская.
Кроме того, ночью россияне нанесли наибольший удар по газовой инфраструктуре. В пресс-службе НАК «Нафтогаз» сообщили, что оккупанты атаковали Харьковскую и Полтавскую области, как следствие — газовая инфраструктура нанесла значительные повреждения. В настоящее время идет ликвидация последствий.
«Очередное проявление российской подлости, нацеленное исключительно на то, чтобы сорвать отопительный сезон и лишить нас возможности обогревать дома украинцев зимой. В результате этой атаки значительная часть наших объектов повреждена. Часть разрушений критические», — заявил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий.
Последствия вражеских обстрелов
Руководитель Полтавской областной военной администрации Владимир Когут сообщил, что в области произошли попадания и падения обломков на разных локациях. Пострадали объекты энергетической инфраструктуры. Также в Полтавской общине обломки повредили частное домовладение.
Как отметил глава ОВА, во всех случаях обошлось без пострадавших, подчеркнул Когут.
Из-за последствий российской атаки 3 октября некоторые школы перешли на онлайн-обучение, хотя ни одна школа непосредственно не пострадала. Городские службы работают на местах с призывом к жителям не приближаться к найденным обломкам.
Ранее, 1 октября враг нанес удар по энергообъекту в Черниговской области. В результате обстрела 307 тысяч потребителей отключили от сети, город Славутич частично был без электроэнергии.
В результате обстрела Чернобыльская атомная электростанция оказалась в блекауте, который длился более трех часов.
В то же время из-за российских атак, 65-тысячный город Нежин полностью остался без света. В Нежине были введены графики отключения света и водоснабжения, а в школах дистанционное обучение.
Мэр Александр Кодол сообщил, что по состоянию на с октября ситуация в энергосети оставалась критической.
В Нежине действуют графики отключения света — три часа свет у потребителей есть, шесть — нет. Впрочем, отмечают в горсовете, возможны дополнительные аварийные отключения.
Мэр сообщил, что все объекты критической инфраструктуры, в том числе водоканал и больницы, работают на генераторах.
В Сумской области из-за вражеских обстрелов пострадала восьмилетняя девочка и двое взрослых в Андрияшевской общине. Также поврежден инфраструктурный объект в Шосткинской общине, что оставило ее без электроснабжения.
По словам начальника Сумской областной военной администрации Олега Григорова, по состоянию на 3 октября продолжаются аварийно-восстановительные работы.
Модернизированные ракеты РФ стало сложнее сбивать: враг может использовать их для последующих атак
Россия модернизировала свои баллистические ракеты Искандер-М и Кинжал, чтобы они могли уклоняться от украинского ПВО, пишет Financial Times.
Издание отмечает, что это привело к резкому падению эффективности перехвата российских баллистических ракет — с 37% в августе до 6% в сентябре.
Источник издания отметил, что модернизированные ракеты Искандер-М ведут себя иначе на «конечной фазе» полета, что и приводит к трудностям их перехвата.
Financial Times отмечает, что новая способность России наносить точные удары по энергосистеме Украины представляет серьезную угрозу.
В то же время, авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап отмечает, что модернизированные ракеты Россия может использовать для полного уничтожения украинской энергетической инфраструктуры.
«Наша энергетическая инфраструктура в этом году будет находиться под большой угрозой, прежде всего, от ударов российских «шахедов». Для окончательного уничтожения враг также может применять удары ракетами «Искандер-М» и «Кинжал», — отметил Криволап.
Аналитик сообщает, что россияне модернизировали алгоритмы управления баллистическими ракетами. Раньше Patriot могли сбивать их на финальном участке, когда ракета переворачивалась и резко пикировала. Теперь же ракеты начали маневрировать на завершающем этапе полета, что значительно усложняет их перехват.
Специалист надеется, что разработчик систем Patriot, компания Raytheon, сможет предоставить обновление алгоритмов борьбы с новыми угрозами, поскольку сейчас война ведется именно на этом уровне.
Проблемы с ПВО на севере Украины
Военный блоггер Богдан Мирошников бьет тревогу, заявляя о критических проблемах с противовоздушной обороной на Черниговщине. По его словам, российские ударные дроны-камикадзе «Шахед» практически не сбиваются, игнорируя этот регион как «проходной двор», что резко контрастирует с эффективной работой ПВО в соседней Сумской области.
«Черниговщина — проходной двор. На территории области время от времени действуют вражеские ВРГ. В свое время даже «сенеж» (Центр специального назначения, военная часть вооруженных сил РФ — Ред .) заходил. Но есть возможность развернуть человеческую эшелонированную систему ПВО. Это было в свое время и закончилось уже давно», — отметил Мирошников.
Мирошников подчеркивает, что враг прекрасно знает об этой уязвимости и активно ее эксплуатирует, направляя «Шахеды» транзитом через северные районы, как Новгород-Северский и Семеновка. Это делает важные населенные пункты, включая Чернигов, Нежин и Десну, фактически беззащитными перед воздушными атаками и баллистической угрозой, регулярно выходящей из района Клинцев (РФ).
Эксперт убежден, что эта ситуация является результатом «безразличия и проседания», и требует немедленных выводов и действий на самом высоком уровне. Ответственность за развал эшелонированной системы ПВО, ранее существовавшей в области, лежит на Воздушном командовании «Центр» (ранее возглавляемом нынешним командующим Воздушными силами), Оперативном командовании «Север» и Черниговской Областной военной администрации.
По мнению блогера, без срочного восстановления эффективной ПВО, особенно мобильных огневых групп, все упомянутые стратегические города и объекты будут оставаться в опасности.
Впоследствии руководитель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус прокомментировал ситуацию. Он заверил, что все общины Черниговщины, областная и городская военные администрации оказывают много помощи и оказывают Вооруженным силам, в том числе и для усиления ПВО.
«Мы работаем в тесной коммуникации с командованием Воздушных сил, с нашими Силами обороны, которые у нас находятся. Эта работа постоянно продолжается и она усиливается. Я, к сожалению, не могу назвать статистику, но она не такая, как иногда пишут в соцсетях», — отметил Чаус.
По словам Чауса, если бы мобильные огневые группы, другие средства поражения, РЭБы не работали — ситуация была бы хуже.
Обстрел энергетики Украины: какие регионы под угрозой
Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко отмечает, что россияне сосредоточили удары по региональным энергообъектам вдоль фронта и границы.
Харченко подчеркнул, что атаки сосредоточены на полосе в ширину около 100 км, где незащищенные подстанции являются наиболее уязвимыми.
Он объяснил, что противник сменил тактику, отказавшись от атак на защищенные объекты национального масштаба в пользу меньших региональных целей, чтобы максимально усложнить жизнь в прифронтовых регионах.
Эти регионы расположены в максимально рискованной зоне. За последний месяц видно, что россияне сменили тактику ударов. Они не пытаются, почти не пытаются атаковать объекты такого национального масштаба, которые лучше защищены, лучше готовы к таким атакам. Они переключились на региональные объекты, в большинстве своем это незащищенные подстанции региональных сетей», — объяснил эксперт.
В то же время военный эксперт Михаил Жирохов в эфире Радио НВ отметил, что россияне начали атаковать атомную энергетику Украины, хотя раньше этого не делали.
«Прогнозов того, что в ближайшее время изменится ситуация к лучшему, нет. Потому что россияне сейчас атакуют уже то, что не атаковали в 2022 году. Я имею в виду инфраструктуру атомной энергетики. В 2022-2023 они фактически выбили тепловую электроэнергетику», — подчеркнул эксперт.
Он отметил, что, хотя Украина уничтожила 38% мощностей российских НПЗ, это не улучшит катастрофическую ситуацию с энергоснабжением в прифронтовых областях Украины. По его мнению, проблемы с топливом у россиян не идут ни в какое сравнение с тем, что сотни тысяч украинцев остались без электричества.
«Ситуация с прифронтовыми территориями в Украине, ситуация с отопительным сезоном она, думаю, в ближайшее время будет катастрофической. Говорить о том, что какой-то россиянин не доедет до работы, будет вынужден идти пешком на фоне того, что 570 тыс. человек на Черниговщине, Харьковщине, Сумщине находятся без электричества — это такое себе», — выразился Жирохов.
Угрожают ли Украине блекауты
Издание The Washington Post отмечает, что с приближением зимы Украина и Россия активно обмениваются ударами по энергетическим объектам. Россия усугубляет атаки дронами, что стало очевидным после удара по Трипольской ТЭС.
Эксперты предупреждают: наибольшей мишенью сейчас газовая инфраструктура Украины. Как сообщил гендиректор «Нафтогаза» Сергей Корецкий, за два месяца удары РФ уже уничтожили около 42% суточной добычи газа.
Несмотря на то, что у Украины есть достаточный запас газа (95% потребностей), чтобы пережить мягкую зиму, массированная атака может стать критической. Специалисты предостерегают: если Россия запустит 600-800 дронов, никто не сможет гарантировать бесперебойную работу системы.
Пока ключевым является сохранять спокойствие и готовиться к любым сценариям, поскольку эти атаки являются частью террористической тактики РФ.
В то же время, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал, что электроэнергии в стране сейчас достаточно, но проблемы возникают с ее доставкой к потребителям.
«Парадоксальная ситуация, потому что электричества в целом сейчас хватает и генерационных способностей более чем достаточно, как для этой погоды и в этот момент, а в то же время достаточно существенное количество людей не имеет доступа к электричеству из-за того, что поражены распределительные сети», — отмечает директор центра исследований энергетики.
В то же время, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко подчеркнул, что в случае российских атак на Киев возможны отключения света.
Также он убежден, что блекаут маловероятен.
«Киевлянам нужно волноваться в последнюю очередь. По сравнению с Харьковом, Сумской областью, Одессой, здесь Киев очень защищен, как никто. Давайте правде смотреть в глаза. Ключевая защита противовоздушной обороны именно над Киевом. Да, я понимаю, что и атаки самые мощные, но очень тяжело и непросто врагу атаковать Киев, потому что здесь сбивают очень много», — отметил Кучеренко.