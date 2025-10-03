Кремль выбрал области-жертвы и хочет погрузить Украину в блэкаут: все о коварных планах врага

Россия пытается уничтожить энергетику Украины / © ТСН.ua

Россия в ночь на 3 октября нанесла массированный удар ракетами и дронами по энергетической инфраструктуре Украины. Под ударом оказалось более десятка областей.

Вражеские обстрелы нанесли критические повреждения газовой инфраструктуре и оставили тысячи потребителей без света накануне отопительного сезона.

В то время как страна борется с последствиями ударов по Черниговщине и Полтавщине, эксперты предупреждают о новой, еще более опасной угрозе: модернизированные ракеты РФ, которые наши системы ПВО уже не могут перехватывать с прежней эффективностью.

Детальнее — читайте в материале ТСН.ua.

Россия массово обстреливает энергетическую инфраструктуру Украины

Армия РФ в ночь на 3 октября атаковала энергетическую инфраструктуру Украины ракетами и дронами.

В Минэнерго сообщили, что российские войска обстреляли ряд объектов энергетики в нескольких областях Украины.

Под ударами неприятеля оказались следующие области: Харьковская, Одесская, Сумская, Днепропетровская, Киевская, Черкасская, Винницкая, Житомирская и Запорожская, Полтавская и Черниговская.

Кроме того, ночью россияне нанесли наибольший удар по газовой инфраструктуре. В пресс-службе НАК «Нафтогаз» сообщили, что оккупанты атаковали Харьковскую и Полтавскую области, как следствие — газовая инфраструктура нанесла значительные повреждения. В настоящее время идет ликвидация последствий.

«Очередное проявление российской подлости, нацеленное исключительно на то, чтобы сорвать отопительный сезон и лишить нас возможности обогревать дома украинцев зимой. В результате этой атаки значительная часть наших объектов повреждена. Часть разрушений критические», — заявил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий.

Последствия вражеских обстрелов

Руководитель Полтавской областной военной администрации Владимир Когут сообщил, что в области произошли попадания и падения обломков на разных локациях. Пострадали объекты энергетической инфраструктуры. Также в Полтавской общине обломки повредили частное домовладение.

Как отметил глава ОВА, во всех случаях обошлось без пострадавших, подчеркнул Когут.

Из-за последствий российской атаки 3 октября некоторые школы перешли на онлайн-обучение, хотя ни одна школа непосредственно не пострадала. Городские службы работают на местах с призывом к жителям не приближаться к найденным обломкам.

Ранее, 1 октября враг нанес удар по энергообъекту в Черниговской области. В результате обстрела 307 тысяч потребителей отключили от сети, город Славутич частично был без электроэнергии.

В результате обстрела Чернобыльская атомная электростанция оказалась в блекауте, который длился более трех часов.

ЧАЭС / © Associated Press

В то же время из-за российских атак, 65-тысячный город Нежин полностью остался без света. В Нежине были введены графики отключения света и водоснабжения, а в школах дистанционное обучение.

Мэр Александр Кодол сообщил, что по состоянию на с октября ситуация в энергосети оставалась критической.

В Нежине действуют графики отключения света — три часа свет у потребителей есть, шесть — нет. Впрочем, отмечают в горсовете, возможны дополнительные аварийные отключения.

Мэр сообщил, что все объекты критической инфраструктуры, в том числе водоканал и больницы, работают на генераторах.

В Сумской области из-за вражеских обстрелов пострадала восьмилетняя девочка и двое взрослых в Андрияшевской общине. Также поврежден инфраструктурный объект в Шосткинской общине, что оставило ее без электроснабжения.

По словам начальника Сумской областной военной администрации Олега Григорова, по состоянию на 3 октября продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Модернизированные ракеты РФ стало сложнее сбивать: враг может использовать их для последующих атак

Россия модернизировала свои баллистические ракеты Искандер-М и Кинжал, чтобы они могли уклоняться от украинского ПВО, пишет Financial Times.

Издание отмечает, что это привело к резкому падению эффективности перехвата российских баллистических ракет — с 37% в августе до 6% в сентябре.

Источник издания отметил, что модернизированные ракеты Искандер-М ведут себя иначе на «конечной фазе» полета, что и приводит к трудностям их перехвата.

Financial Times отмечает, что новая способность России наносить точные удары по энергосистеме Украины представляет серьезную угрозу.

Ракета «Кинжал»

В то же время, авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап отмечает, что модернизированные ракеты Россия может использовать для полного уничтожения украинской энергетической инфраструктуры.

«Наша энергетическая инфраструктура в этом году будет находиться под большой угрозой, прежде всего, от ударов российских «шахедов». Для окончательного уничтожения враг также может применять удары ракетами «Искандер-М» и «Кинжал», — отметил Криволап.

Аналитик сообщает, что россияне модернизировали алгоритмы управления баллистическими ракетами. Раньше Patriot могли сбивать их на финальном участке, когда ракета переворачивалась и резко пикировала. Теперь же ракеты начали маневрировать на завершающем этапе полета, что значительно усложняет их перехват.

ЗРК Patriot

Специалист надеется, что разработчик систем Patriot, компания Raytheon, сможет предоставить обновление алгоритмов борьбы с новыми угрозами, поскольку сейчас война ведется именно на этом уровне.

Проблемы с ПВО на севере Украины

Военный блоггер Богдан Мирошников бьет тревогу, заявляя о критических проблемах с противовоздушной обороной на Черниговщине. По его словам, российские ударные дроны-камикадзе «Шахед» практически не сбиваются, игнорируя этот регион как «проходной двор», что резко контрастирует с эффективной работой ПВО в соседней Сумской области.

«Черниговщина — проходной двор. На территории области время от времени действуют вражеские ВРГ. В свое время даже «сенеж» (Центр специального назначения, военная часть вооруженных сил РФ — Ред .) заходил. Но есть возможность развернуть человеческую эшелонированную систему ПВО. Это было в свое время и закончилось уже давно», — отметил Мирошников.

Работа ПВО / © Киев Оперативный

Мирошников подчеркивает, что враг прекрасно знает об этой уязвимости и активно ее эксплуатирует, направляя «Шахеды» транзитом через северные районы, как Новгород-Северский и Семеновка. Это делает важные населенные пункты, включая Чернигов, Нежин и Десну, фактически беззащитными перед воздушными атаками и баллистической угрозой, регулярно выходящей из района Клинцев (РФ).

Эксперт убежден, что эта ситуация является результатом «безразличия и проседания», и требует немедленных выводов и действий на самом высоком уровне. Ответственность за развал эшелонированной системы ПВО, ранее существовавшей в области, лежит на Воздушном командовании «Центр» (ранее возглавляемом нынешним командующим Воздушными силами), Оперативном командовании «Север» и Черниговской Областной военной администрации.

По мнению блогера, без срочного восстановления эффективной ПВО, особенно мобильных огневых групп, все упомянутые стратегические города и объекты будут оставаться в опасности.

Впоследствии руководитель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус прокомментировал ситуацию. Он заверил, что все общины Черниговщины, областная и городская военные администрации оказывают много помощи и оказывают Вооруженным силам, в том числе и для усиления ПВО.

«Мы работаем в тесной коммуникации с командованием Воздушных сил, с нашими Силами обороны, которые у нас находятся. Эта работа постоянно продолжается и она усиливается. Я, к сожалению, не могу назвать статистику, но она не такая, как иногда пишут в соцсетях», — отметил Чаус.

По словам Чауса, если бы мобильные огневые группы, другие средства поражения, РЭБы не работали — ситуация была бы хуже.

Обстрел энергетики Украины: какие регионы под угрозой

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко отмечает, что россияне сосредоточили удары по региональным энергообъектам вдоль фронта и границы.

Харченко подчеркнул, что атаки сосредоточены на полосе в ширину около 100 км, где незащищенные подстанции являются наиболее уязвимыми.

Он объяснил, что противник сменил тактику, отказавшись от атак на защищенные объекты национального масштаба в пользу меньших региональных целей, чтобы максимально усложнить жизнь в прифронтовых регионах.

Эти регионы расположены в максимально рискованной зоне. За последний месяц видно, что россияне сменили тактику ударов. Они не пытаются, почти не пытаются атаковать объекты такого национального масштаба, которые лучше защищены, лучше готовы к таким атакам. Они переключились на региональные объекты, в большинстве своем это незащищенные подстанции региональных сетей», — объяснил эксперт.

В то же время военный эксперт Михаил Жирохов в эфире Радио НВ отметил, что россияне начали атаковать атомную энергетику Украины, хотя раньше этого не делали.

«Прогнозов того, что в ближайшее время изменится ситуация к лучшему, нет. Потому что россияне сейчас атакуют уже то, что не атаковали в 2022 году. Я имею в виду инфраструктуру атомной энергетики. В 2022-2023 они фактически выбили тепловую электроэнергетику», — подчеркнул эксперт.

Атомная электростанция / © pixabay.com

Он отметил, что, хотя Украина уничтожила 38% мощностей российских НПЗ, это не улучшит катастрофическую ситуацию с энергоснабжением в прифронтовых областях Украины. По его мнению, проблемы с топливом у россиян не идут ни в какое сравнение с тем, что сотни тысяч украинцев остались без электричества.

«Ситуация с прифронтовыми территориями в Украине, ситуация с отопительным сезоном она, думаю, в ближайшее время будет катастрофической. Говорить о том, что какой-то россиянин не доедет до работы, будет вынужден идти пешком на фоне того, что 570 тыс. человек на Черниговщине, Харьковщине, Сумщине находятся без электричества — это такое себе», — выразился Жирохов.

Угрожают ли Украине блекауты

Издание The Washington Post отмечает, что с приближением зимы Украина и Россия активно обмениваются ударами по энергетическим объектам. Россия усугубляет атаки дронами, что стало очевидным после удара по Трипольской ТЭС.

Эксперты предупреждают: наибольшей мишенью сейчас газовая инфраструктура Украины. Как сообщил гендиректор «Нафтогаза» Сергей Корецкий, за два месяца удары РФ уже уничтожили около 42% суточной добычи газа.

Несмотря на то, что у Украины есть достаточный запас газа (95% потребностей), чтобы пережить мягкую зиму, массированная атака может стать критической. Специалисты предостерегают: если Россия запустит 600-800 дронов, никто не сможет гарантировать бесперебойную работу системы.

Пока ключевым является сохранять спокойствие и готовиться к любым сценариям, поскольку эти атаки являются частью террористической тактики РФ.

Блэкаут / © ТСН.ua

В то же время, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал, что электроэнергии в стране сейчас достаточно, но проблемы возникают с ее доставкой к потребителям.

«Парадоксальная ситуация, потому что электричества в целом сейчас хватает и генерационных способностей более чем достаточно, как для этой погоды и в этот момент, а в то же время достаточно существенное количество людей не имеет доступа к электричеству из-за того, что поражены распределительные сети», — отмечает директор центра исследований энергетики.

В то же время, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко подчеркнул, что в случае российских атак на Киев возможны отключения света.

Также он убежден, что блекаут маловероятен.

«Киевлянам нужно волноваться в последнюю очередь. По сравнению с Харьковом, Сумской областью, Одессой, здесь Киев очень защищен, как никто. Давайте правде смотреть в глаза. Ключевая защита противовоздушной обороны именно над Киевом. Да, я понимаю, что и атаки самые мощные, но очень тяжело и непросто врагу атаковать Киев, потому что здесь сбивают очень много», — отметил Кучеренко.

