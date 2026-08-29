Кремль взялся за пути Украины в Европу: что стоит за серией ударов на границе с Молдовой

Кремль. / © Pixabay

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Российская Федерация все чаще атакует границу Украины с Молдовой. Москва усугубляет удары по приграничной инфраструктуре вдоль ключевых маршрутов, которые Киев использует для импорта и экспорта с Европой.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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Аналитики отмечают, что в течение августа 2026-го атаки приграничья участились. В ГНСУ сообщили, что только с 20 августа РФ трижды наносила удары по переходам вдоль границы между Молдовой и Одесской областью.

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С конца июля российские войска нанесли удары по мостам Затока и Маякий (юго-западнее и западнее Одессы, а также по пограничным переходам Виноградовка-Вулканешты, Рени-Джурджулешты и Табаки (к северо-западу от Измаила)).

Кроме того, оккупанты наносят удары по транспортной и пограничной инфраструктуре Украины, чтобы нарушить международные наземные линии сообщения с Молдовой.

«Российские войска все чаще атакуют морские коммуникации в этом районе, чтобы больше нарушить наземные экспортные маршруты Украины на фоне параллельной кампании против портовой инфраструктуры — с целью предотвращения экспорта украинского зерна и в целом ухудшения состояния украинской экономики», — говорится в отчете.

Также в ISW отмечают, что Москва усугубляет эти удары в рамках двойных усилий, направленных как на изоляцию Украины от Европы, так и на ухудшение способности страны экспортировать зерно и товары. Кроме того, Россия стремится создать атмосферу опасности для отказа Молдовы, Румынии и других международных перевозчиков от использования этих переходов.

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«Русские войска используют удары вдоль украинско-молдавской границы для достижения более широких политических эффектов. Военное руководство РФ все чаще использует такие атаки — как тактику устрашения, направленную на создание впечатления, что вступление Молдовы в любые западные структуры становится для этих структур обязательством», — отмечают аналитики.

Американские специалисты отмечают, что эти российские удары усугубляют региональные политические и коммерческие риски, потому что Москва стремится сдержать Румынию и Молдову от поддержки Украины.

«Россия все больше осознает риск, который составляют удары в приграничных районах, и все чаще использует их для проверки реакции Молдовы и НАТО на вторжение и противовоздушной обороны, в то же время нормализуя эти нарушения», — отмечают в ISW.

Напомним, ночью 27 августа во время российской атаки по Украине несколько беспилотников прорвались в Молдову. По информации Службы воздушных операций армии, было обнаружено пять случаев несанкционированного пересечения дронами воздушного пространства страны.

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Президент Майя Санду осудила пролет дрониа над воздушным пространством страны. Заметим, это произошло за несколько часов до начала празднования независимости, который в Молдове отмечают 27 августа). Она назвала эти инциденты «устрашением».

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