Кремль "заметает следы" после удара Киева по заводу "Кремной Эл", у военкоров РФ истерика — ISW

Россияне пытаются приуменьшить значение дальнобойного удара ракетами по заводу в Брянске. Там заявляют о попытках сорвать переговоры между РФ, Украиной и Соединенными Штатами. На самом же деле врагу нужно отвлечь внимание от непреклонности России в мирном процессе.

Об этом пишет ISW.

Реакция РФ на удар ракетами по Брянску

10 марта украинские военные нанесли удар крылатой ракетой Storm Shadow по одному из ключевых предприятий российского оборонно-промышленного комплекса — заводу микрочипов «Кремной Эл» в Брянске. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

В ведомстве отметили, что в результате атаки были существенно повреждены производственные мощности предприятия.

По информации украинского подразделения беспилотных систем, во время операции впервые был использован беспилотник для корректировки ракетного удара в режиме реального времени. Это позволило военным эффективно уязвить стратегический объект, применив относительно небольшое количество ракет.

Завод «Кремной Эл» является вторым по объему поставок микрочипов для Министерства обороны РФ. Украинское оборонное издание «Военный» сообщало, что предприятие поставляет компоненты российскому концерну «Алмаз-Антей», производящему системы противовоздушной обороны, а также «Корпорации тактического ракетного вооружения», производящему крылатые ракеты Х-59, Х-69, Х-501 и Россия-501.

В России попытались приуменьшить последствия удара. Министерство иностранных дел РФ заявило, что атака якобы была направлена против гражданского населения. В ведомстве также утверждают, что Украина не могла нанести удар без обмена разведывательными данными с Великобританией и другими странами НАТО.

Подобные заявления повторили представитель Кремля Дмитрий Песков и представитель МИД РФ Мария Захарова. В Москве также предположили, что атака якобы являлась попыткой Запада сорвать переговоры между США, Украиной и Россией.

«Эти российские обвинения являются попытками приуменьшить значение украинских возможностей дальнего удара и отвлечь внимание от непреклонности России в мирном процессе, обвинив Великобританию в обмене разведывательными данными с Украиной», — говорится в отчете.

В то же время российские ультранационалистические военные блоггеры раскритиковали реакцию властей. Они обвинили Минобороны РФ в неспособности оградить один из ключевых объектов оборонной промышленности. Некоторые из них также указывали на слабость российской системы ПВО и радиоэлектронной борьбы, а также отсутствие прозрачной информации о том, сколько ракет удалось перехватить.

По их словам, завод производил высокочастотные транзисторы для военной связи и компоненты для систем РЭБ, в частности, для межконтинентальных баллистических ракет «Ярс», «Булава» и «Тополь-М». Они также заявляют, что возобновить производство может быть сложно из-за санкций и нехватки специалистов.

Последствия атаки на завод «Кремний Эл»: спутниковые фото

Спутниковые снимки подтвердили повреждение российского завода микроэлектроники Кремний Эл в Брянске после удара Сил обороны Украины 10 марта.

Последствия удара по заводу

По данным OSINT-аналитиков, не менее пяти ракет попали в корпус №4 предприятия, что могло привести к выводу из эксплуатации одного из производственных цехов.

Украина «подрывает» тылы Кремля — последние новости

Как отмечалось, поражение завода микроэлектроники Кремний Эл в Брянске может приостановить производство новых российских ракет, в частности Искандеров. После удара зафиксированы значительные повреждения производственных мощностей и полное разрушение одного из цехов, что может осложнить возобновление работы. Эксперты прогнозируют возможные проблемы с темпами производства и качеством российских ракет.

В ночь на 11 марта серия взрывов прозвучала на временно оккупированных территориях и в тылу РФ. В частности, под Мариуполем был поражен склад боеприпасов, где после попадания более получаса продолжалась вторичная детонация. Также в Крыму сообщали об ударе по позиции россиян.