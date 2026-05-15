Кремль запугивал «Орешником», но устроил одну из самых больших атак: что задумал Путин

Удар по Киеву 14 мая / © Associated Press

Накануне, 14 мая, агрессорка Российская Федерация нанесла масштабный удар по Киеву. Эта массированная и смертельная атака не нарушила прекращения огня. Впрочем, демонстрирует, что Москва — недобросовестный переговорщик.

Об этом сообщили в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики напоминают неоднократные заявления Кремля нанести концентрированный удар по центрам принятий решений в Киеве, если украинские войска нанесут удары во время празднования Дня победы в Москве 9 мая. Некоторые российские чиновники призвали власти применить баллистические ракеты, в частности, «Орешник».

Президент Украины Владимир Зеленский согласился на прекращение огня в течение 9-11 мая и 8 мая подписал указ, предусматривавший, что Киев не будет наносить удары по Красной площади в течение парада.

«Украина не наносила удары по Москве во время прекращения огня, как было договорено. Российские войска не наносили удары по центрам принятий решений в Киеве и не использовали „Орешник“, как угрожали кремлевские чиновники. Однако последние масштабные удары по Киеву свидетельствуют о недобросовестном отношении России к соблюдению договоренностей», — подытожили в ISW.

Напомним, перед парадом на 9 Мая в Москве раздавались угрозы ударов «Орешником» по Киеву. Кремль очень волновался, чтобы Украина не испортила празднование Дня победы на Красной площади. В то же время, аналитики ISW отмечали, что этими запугиваниями «фюрер» Владимир Путин пытается замаскировать слабость, которую обнаружили украинские атаки в глубокий тыл РФ.

Ночью и утром 14 мая РФ совершила самую масштабную атаку на Киев с начала вторжения. Российская ракета, ударившая по дому в Дарницком районе, убила более 20 человек.

Дата публикации 19:48, 14.05.26

