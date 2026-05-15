Кремль запугивал «Орешником», но устроил одну из самых больших атак: что задумал Путин
После угроз ударами «Орешником» Кремль устроил одну из самых громких атак на Киев, которая убила многих людей.
Накануне, 14 мая, агрессорка Российская Федерация нанесла масштабный удар по Киеву. Эта массированная и смертельная атака не нарушила прекращения огня. Впрочем, демонстрирует, что Москва — недобросовестный переговорщик.
Об этом сообщили в новом отчете Института изучения войны (ISW).
Аналитики напоминают неоднократные заявления Кремля нанести концентрированный удар по центрам принятий решений в Киеве, если украинские войска нанесут удары во время празднования Дня победы в Москве 9 мая. Некоторые российские чиновники призвали власти применить баллистические ракеты, в частности, «Орешник».
Президент Украины Владимир Зеленский согласился на прекращение огня в течение 9-11 мая и 8 мая подписал указ, предусматривавший, что Киев не будет наносить удары по Красной площади в течение парада.
«Украина не наносила удары по Москве во время прекращения огня, как было договорено. Российские войска не наносили удары по центрам принятий решений в Киеве и не использовали „Орешник“, как угрожали кремлевские чиновники. Однако последние масштабные удары по Киеву свидетельствуют о недобросовестном отношении России к соблюдению договоренностей», — подытожили в ISW.
Напомним, перед парадом на 9 Мая в Москве раздавались угрозы ударов «Орешником» по Киеву. Кремль очень волновался, чтобы Украина не испортила празднование Дня победы на Красной площади. В то же время, аналитики ISW отмечали, что этими запугиваниями «фюрер» Владимир Путин пытается замаскировать слабость, которую обнаружили украинские атаки в глубокий тыл РФ.
Ночью и утром 14 мая РФ совершила самую масштабную атаку на Киев с начала вторжения. Российская ракета, ударившая по дому в Дарницком районе, убила более 20 человек.