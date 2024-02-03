Кремлевская пропаганда запустила новый фейк о Залужном: детали

Рупоры Кремля заявляют, что главком "призвал устроить демарш на Киев".

Путинские пропагандисты придумали новый фейк о главнокомандующем Вооруженных силах Украины Валерии Залужном. Рупоры Кремля заявляют, что генерал после данных о своей отставке готовит "переворот" с участием военных.

Об этом сообщил Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности (SPRAVDI).

Анонимные Telegram-каналы, транслирующие риторику Кремля, активно распространяли видео с главкомом Валерием Залужным, в котором он якобы призывает к госперевороту

"Генерал Залужный после новостей о своей отставке призвал Силы обороны устроить демарш на Киев и захватить власть", — цитирует суть фейка SPRAVDI.

Специалисты исследовали видео и подчеркивают, что Залужный не делал таких заявлений, а видеофейк сгенерировали с помощью искусственного интеллекта. Пропагандисты за основу ролика приняли обращение генерала по случаю Дня ВСУ 6 декабря 2023 года.

"В оригинальном видео изменили цветовую гамму и размыли фон. Фейкоробы также заполнили видеоряд типичным набором кремлевских нарративов, таких как: "полный провал на фронте", "тотальная коррупция в Украине", "террористические акты Зеленского", "солдатов отправляют на убой", – говорится в сообщении.

Напомним, вечером 29 января Сеть возмутила информация об "увольнении" главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Сообщения о якобы его отстранении от должности появились в различных Telegram-каналах и в соцсетях украинских политиков и журналистов. Впрочем, Офис президента эти слухи опроверг.

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