Пасху в этом году празднуют на фоне переломных событий в Украине.

Облсоветы готовы на все, чтобы вытолкать коллаборантов в рясах из общин. Представители УПЦ заявляют о «погоне на веру» и призывают мирян встать на их защиту. Есть ли у государства цивилизованный выход, чтобы защитить себя во время войны от пророссийской пропаганды, скрытой под коркой "религии"?

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Оксаны Радионовой.

"В Хмельницком украинского воина в храме бьют священники в рясах. (...) Это на Буковине батюшки не пускают в церковь отпеть погибшего воина. (...) А это верующие перестали воспринимать московских попов в главном православном соборе в Камье" янце-Подольском", — говорится в сюжете.

Не стихли страсти верующих даже в страстную неделю. На 9 год войны государство расторгло договор аренды храмов Киево-Печерской Лавры с церковью московского патриархата. Комиссию Минкульта, которая должна была задокументировать все, что там нахозяйничал бывший наместник Павел, туда не пускают. УПЦ позвало подмогу, а спровоцировать на драку аудиторы себя не дали.

"Разрушены фундамент, стены, признаки подтекания. Уничтожен пол", — говорит директор департамента культурного наследия Минкульта Марианна Томин.

Вот как выглядит наша национальная святыня, внесенная ЮНЕСКО в памятники всемирного культурного наследия, после хозяйствования здесь филиала Московского патриархата. Но чему удивляться, РПЦ и УПЦ это одна структура и одна идея русского мира, разрушающего все на своем пути. Разговоры о самостоятельности от Кирилла разбивается о доказательствах. Московский же патриархат является частью путинского государства.

В храмах УПЦ МП по всей стране СБУ обнаружили российские паспорта руководителей епархий, методички, как вести себя после полномасштабного вторжения, кремлевские агитки в промышленных масштабах и даже вид "героя РФ за захват Крыма.

Два месяца ареста и электронный браслет уже таскает коллаборант в рясе Павел Лебедь. На этой неделе браслет получил и Феодосийский митрополит в Черкассах.

Удивится ли кто-нибудь узнав, что служители РПЦ набирают батальоны убийц для православной частной военной кампании "Андреевский крест"?

"После разгребания последствий в Киево-Печерской Лавре, Святогорская и Почаевская лавры явно должны стать следующим вопросом для государства. Святыни не могут находиться в руках врагов и буквально чужих граждан. Митрополит Онуфрий, как раскопали украинские журналисты, а на этой неделе подтвердили российские СМИ московскую прописку и российский паспорт в кармане. От российского гражданского он открещивается, как и от подчинения русской церкви", — говорится в сюжете.

Напомним, в ВР скоро должны рассмотреть закон, который прекратит беспорядки в украинских церквях.

Читайте также: