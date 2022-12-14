Кремлевские власти думают, как подать россиянам за "победу" оккупацию "ЛДНР" и Крыма — Арестович

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, что Россия уже ищет "пути отступления" для своей пропаганды.

Кремлевские власти собираются представить своему населению как "победу" оккупацию Донецкой и Луганской областей и удержание контроля над Крымом.

Об этом рассказал советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью изданию "ГОРДОН".

По его словам, никакой паузы в боевых действиях не будет. Россия не собирается прекращать войну, но наступать она тоже не может.

"Российское руководство, на мой взгляд, пытается решить задачу, которую можно продать россиянам как победу: взятие Луганской и Донецкой областей и сохранение за собой Крыма. Это хоть как-то можно продать и объяснить, почему там 150 тыс. российских военных погибли", – убежден Арестович.

Он считает, что Россия и дальше будет продвигать идею, что она воюет якобы не против Украины, а против "коллективного Запада". Россияне будут утверждать, что "защитили" так называемые "ЛНР" и "ДНР" и Крым.



"А если их спросить: "А что вы делали в Крыму и Херсоне?" – они скажут: "Мы их громили на соответствующих рубежах, чтобы они не атаковали. И когда разгромили – с честью ушли. Ну а 150 тысяч... Вы же понимаете, взбесилось нашествие националистов, вооруженных западным оружием... Вот так получилось. Воевали со всем НАТО", – шутит Арестович.

Напомним, советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что никто из окружения президента РФ Владимира Путина не будет разговаривать с ним о необходимости закончить войну, вместо этого диктатора могут просто отравить.

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