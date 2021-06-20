"Крепкого здоровья, счастья и исполнения желаний" — Зеленский поздравил украинцев с Троицей

Троица — один из крупных и почитаемых праздников христианского мира. Празднуется от 2 века н.э.

20 июня президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Святой Троицы.

Поздравление президента Украины обнародовано на официальном сайте.

"Дорогие украинцы! Сердечно поздравляю вас с Днем Святой Троицы. В это радостное праздничное время мы чувствуем большой духовный подъем, набираемся энергии и силы, наслаждаемся ароматом разнотравья и теплым дружеским общением. Пусть ваши дома наполняются добром и благодатью. Желаю вам крепкого здоровья, счастья и исполнения желаний. Хороших всем праздников!", — отметил президент Владимир Зеленский.

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