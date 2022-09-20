"Крепостное право присуще другой стране": из-за запрета выезда украинские студенты рискуют остаться без европейского образования

На сайте президента зарегистрирована петиция с просьбой разрешить выезд за границу мужчинам от 18 до 60 лет, обучающимся в зарубежных учебных заведениях по программам бакалавра, магистратуры или аспирантуры.

Речь идет о вступивших до 24 февраля 2022 года и после этой даты.

Сами же украинцы обеспокоены тем, что из-за неурегулированных вопросов с выездом, украинские студенты-мужчины рискуют остаться без европейского образования, тогда как российским студентам разрешено обучение за рубежом. Свое мнение по этому поводу высказала врач-гинеколог из Киева Наталья Яремчук.

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"Я общаюсь со многими европейскими журналистами. Знаете, какая сейчас топ-тема в Европе? Многие европейские учебные заведения предложили беспрецедентные условия для студентов из Украины. В частности, это престижные, известные на весь мир вузы. Эти условия и большие льготы были предложены и тем самым, кто продолжает обучение, и абитуриентам 2022 года. Многие европейские вузы отказали россиянам, чтобы украинцы имели возможность учиться в Европейских Институтах, академиях, университетах Уже составлены программы обучения, уже проплачены средства родителями студентов, уже предоставлены государственные дотации европейских стран для тех, кто не может полностью оплатить обучение. Выданы все причитающиеся, согласно европейским практикам, приглашения. А студентов нет. Девочки есть, а парней — нет", — пишет она.

По ее словам, хотя студенты и не подлежат мобилизации, но и на обучение их не выпускают за границу. Правда, депутатов, деятелей культуры, политиков выпускают.

"Россиянам сейчас не выдают шенгенские визы, но студентов — не трогают. То есть, российские студенты будут учиться. А украинские — нет. Потому что регулирует этот вопрос пограничная служба. Вопрос выезда из страны студентов изначально не был урегулирован должным образом. Журналисты рассказывают, что преподаватели в шоке, потому что отсутствуют целые группы.Понять, почему ребят, не подлежащих мобилизации, не выпускают на обучение, цивилизованная профессура не может. Рано или поздно элита Европы поймет, что их пустые аудитории и их деньги, потраченные попусту — это тоже крепостное право, но уже украинское, да еще и глупое и бессмысленное", — считает Наталья Яремчук.

Она также добавила, что сейчас последовали первые отчисления украинских студентов из европейских вузов.

Верховная Рада продлила военное положение в Украине и общую мобилизацию до 21 ноября 2022 года. Стоит отметить, что в настоящее время продолжается мобилизация без волн и ТСН.ua ранее объяснил, какая процедура вручения повесток.