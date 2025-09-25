Крещатик останавливают ради памяти: почему государственная систематизация традиции – это правильный шаг

Крещатик / © Pixabay

С 23 сентября Киев каждый день в 9:00 утра останавливает движение на Крещатике во время общенациональной минуты молчания. Эта инициатива вызвала дискуссии — от одобрения до критики из-за неудобств для водителей. Как эксперт по коммуникациям и информационным операциям, я считаю, что перекрытие центральной магистрали столицы является необходимым и правильным шагом по многим причинам и я их хочу объяснить.

Логика коллективного действия

Критики решения перекрытия если и апеллируют к чему-то логическому – то это лишь о «принудительности» мероприятия. Здесь же кроется фундаментальное непонимание природы коллективных действий. Самое главное – водители самостоятельно не могут остановиться посреди потока автомобилей – это физически невозможно без координации и создает аварийную ситуацию, наказуемую законом.

Государственная систематизация этой традиции не является "принуждением" в отрицательном смысле. Это просто организационная помощь гражданам воплотить их стремление почтить погибших героев. Водители не могут договориться между собой останавливаться в 9:00. Государство здесь выполняет роль чисто координатора, делая возможным то, что общество хочет, но не способно организовать самостоятельно.

Украина – не первая страна, которая использует государственные механизмы для обеспечения моментов коллективной памяти. В Израиле ежегодно в День памяти Холокоста и День памяти погибших в 10.00 утра по всей стране звучат сирены, и весь транспорт останавливается на две минуты — водители выходят из машин и молча стоят. В Великобритании две минуты молчания являются обязательной частью Дня памяти — традиция, происходящая еще с 1918 года из Кейптауна, где впервые остановили движение транспорта в память о погибших.

По международным стандартам, минуты молчания являются признанным способом памяти, и в 108 странах мира существуют различные формы обязательных моментов памяти. Украина только приобщается к этой глобальной практике, адаптируя ее к собственным потребностям и контексту войны.

Стоит напомнить, что в учебных заведениях Украины эта практика уже обязательна и регулярно проводится. Школы, садики и университеты каждый день в 9:00 приобщаются к минуте молчания. Если мы признаем важность этого ритуала для формирования гражданской позиции подрастающего поколения, то почему не распространить его на все сферы общественной жизни? Расширение этой практики в транспортную сферу является логическим продолжением.

Аргументация с точки зрения стратегических коммуникаций

С профессиональной точки зрения эта инициатива имеет несколько важных функций:

Ежедневный ритуал создает ощущение единства и общей цели. Когда столица хотя бы ее центр на минуту замирает, это формирует символ национального единства.

Все мы также видим, что в условиях продолжительной войны существует риск привыкания к потерям. Ежедневная минута молчания не позволяет обществу забыть о цене, которую платят защитники страны.

В конце концов Киев как символическая столица формирует образ страны для мирового сообщества и должен быть образцом для других общин. Систематическое чествование погибших демонстрирует серьезность нашего отношения к жертвенности героев. К коллективной вовлечённости, к отсутствию пропасти или уменьшению ее.

А регулярное упоминание о жертвах войны поддерживает готовность общества к длительному сопротивлению и способствует мобилизации ресурсов для поддержки армии.

А теперь к ответу критикам

Самые частые аргументы противников (так такие тоже существуют, что странно) сводятся к неудобствам для водителей и «принудительности» мероприятия. Но эти аргументы не выдерживают критики, если посмотреть на них через призму социальной ответственности.

Во-первых, одна минута задержки в условиях войны — это мизерная плата за почитание тех, кто положил жизнь за нашу свободу.

Во-вторых, как показывает израильский опыт, такие меры быстро становятся частью культуры и не вызывают протестов.

В-третьих, нет альтернативного способа организовать действительно массовое и синхронное чествование без государственной координации.

Да и вообще, стоит подумать о том, как на эту инициативу смотрят те, кто вернулся с оккупированных территорий. Для человека, который провел месяцы в подвале в Мариуполе или Буче, который видел, как российские солдаты пытали и убивали его соседей — одна минута остановки движения на Крещатике не является неудобством, а напоминанием о цене свободы. Речь и о тех, кто до сих пор находится на оккупированных территориях и тайно слушает украинское радио, сообщение о том, что столица ежедневно останавливается, дает надежду и ощущение связи с родной страной.

Полагаю, что подобная практика должна распространиться на все регионы Украины. Уже объявлено о начале подобных мероприятий в Киевской области, где также будут останавливать движение на центральных улицах населенных пунктов. 14 февраля Совет обороны Львовской области принял аналогичное решение — ежедневно в 9:00 все транспортные средства в населенных пунктах области будут приостанавливать движение на минуту, за исключением автомобилей экстренных служб.

Это правильный шаг – национальная традиция должна быть действительно национальной, а не ограничиваться только столицей. Такие решения не ограничивают свободу граждан, а наоборот — дают им возможность коллективно выразить уважение к погибшим героям способом, который был бы невозможен без государственной координации.

Во время войны государство должно не только защищать границы, но и заботиться о национальной памяти.

Критики имеют право на свое мнение, но история покажет, что решение было верным. Когда война закончится, эта традиция останется важным элементом нашей национальной идентичности, как это есть и в других странах. И возможно, тогда даже покажется, что минуты памяти будет мало.

Напомним, в Киеве ежедневно в 09:00 во время общенациональной минуты молчания временно перекрывают движение на Крещатике. Соответствующие поручения получили патрульная полиция, Центр дорожного движения, департамент транспорта и коммуникационные подразделения города.