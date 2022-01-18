Крещение 2022: становится ли вода из-под крана святой и когда ее можно набирать

Крещение (Иордан) считается одним из самых больших церковных праздников, а также последним в рождественско-новогоднем цикле. 18 января украинцы собираются за столом, чтобы отведать "голодную кутью", а уже на следующий день (19 января) верующие празднуют важное событие - крещение Иисуса Христа Иоанном Крестителем в реке Иордане. Главным символом праздника есть вода. Церковь утверждает — на Крещение она становится святой. Можно ли набирать воду из под крана и когда это делать, читайте в материале ТСН.ua.

Считается, что самая сильная вода именно на Крещение и Крещенский сочельник. В эти дни она становится святой независимо от источника: река, озеро и даже вода из-под крана. Еще в 387 году Иоанн Златоуст писал, что набранная на праздник крещения Иисуса Христа вода не портится в течение всего года и сохраняет свои целебные свойства.

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Святая вода на Крещение: когда набирать?

В Церкви советуют набирать священную воду из источника либо реки, но если таковой способности нет, то подойдет даже вода из-под крана. Главное знать, когда именно освящается вода на Крещение. Некоторые считают, что набирать нужно только в ночь на Крещение Господне (с 00.00 до 06.00). Но в Церкви признают: вода на Крещение становится святой еще раньше. Поэтому можно смело начинать наливать ее из крана уже 18 января (с 18.00) и заканчивать до обеда 19 января.

Святая вода на Крещение Господне: когда набирать? / pixabay.com

А если вы хотите использовать святую воду на Крещение в течение всего года и лечиться ею, следует набрать ее в период с 00.00 до 01.30 (в ночь на 19 января). Согласно поверьям, в этот период ее целебные свойства сильнейшие.

Однако не беспокойтесь, если у вас не получилось этого сделать. На Крещение 2022 года, как и прошлые годы, в церквях освящать воду будут в течение всей недели.

Как правильно набирать и хранить святую воду на Крещение 2022 года?

Воду на Крещение Господне следует набирать в чистые прозрачные емкости. Священники советуют использовать для этого обыденные банки. После того как вы набрали святую воду, емкость нужно накрыть салфеткой и поставить в прохладное темное место. Лучше, если она будет стоять у икон. Верующие относятся к крещенской воде с огромным уважением, ведь считают, что она есть дар Господа.

Крещение Господне 2022: как правильно хранить воду? / commons.wikimedia.org

Священная вода используется для окропления дома, членов семьи, разнообразных предметов обихода, домашних животных. Ее часто пьют натощак для профилактики болезней, ведь считается, что самая сильная вода именно на Крещение. А если человек заболел, рекомендуется выпить несколько глотков святой воды. Ею также окропляют младенца, который слишком много плачет и капризничает.

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