Крещение 2022: становится ли вода из-под крана святой и когда ее можно набирать

Крещение (Иордан) считается одним из самых больших церковных праздников, а также последним в рождественско-новогоднем цикле. 18 января украинцы собираются за столом, чтобы отведать "голодную кутью", а уже на следующий день (19 января) верующие празднуют важное событие - крещение Иисуса Христа Иоанном Крестителем в реке Иордане. Главным символом праздника есть вода. Церковь утверждает — на Крещение она становится святой. Можно ли набирать воду из под крана и когда это делать, читайте в материале ТСН.ua.
Считается, что самая сильная вода именно на Крещение и Крещенский сочельник. В эти дни она становится святой независимо от источника: река, озеро и даже вода из-под крана. Еще в 387 году Иоанн Златоуст писал, что набранная на праздник крещения Иисуса Христа вода не портится в течение всего года и сохраняет свои целебные свойства.
Святая вода на Крещение: когда набирать?
В Церкви советуют набирать священную воду из источника либо реки, но если таковой способности нет, то подойдет даже вода из-под крана. Главное знать, когда именно освящается вода на Крещение. Некоторые считают, что набирать нужно только в ночь на Крещение Господне (с 00.00 до 06.00). Но в Церкви признают: вода на Крещение становится святой еще раньше. Поэтому можно смело начинать наливать ее из крана уже 18 января (с 18.00) и заканчивать до обеда 19 января.
А если вы хотите использовать святую воду на Крещение в течение всего года и лечиться ею, следует набрать ее в период с 00.00 до 01.30 (в ночь на 19 января). Согласно поверьям, в этот период ее целебные свойства сильнейшие.
Однако не беспокойтесь, если у вас не получилось этого сделать. На Крещение 2022 года, как и прошлые годы, в церквях освящать воду будут в течение всей недели.
Как правильно набирать и хранить святую воду на Крещение 2022 года?
Воду на Крещение Господне следует набирать в чистые прозрачные емкости. Священники советуют использовать для этого обыденные банки. После того как вы набрали святую воду, емкость нужно накрыть салфеткой и поставить в прохладное темное место. Лучше, если она будет стоять у икон. Верующие относятся к крещенской воде с огромным уважением, ведь считают, что она есть дар Господа.
Священная вода используется для окропления дома, членов семьи, разнообразных предметов обихода, домашних животных. Ее часто пьют натощак для профилактики болезней, ведь считается, что самая сильная вода именно на Крещение. А если человек заболел, рекомендуется выпить несколько глотков святой воды. Ею также окропляют младенца, который слишком много плачет и капризничает.
Крещение 2022 года: что запрещается делать со святой водой?
- Запрещается ставить емкость с крещенской водой на пол, ведь там топчутся люди – это проявление неуважения к святому символу.
- Ни в коем случае не используйте священную воду для магических ритуалов или гадания.
- Если вам нужно утилизировать святую воду, нельзя это делать прямо на улице, где ходят люди и животные. Церковь рекомендует полить цветы в доме, газон или дать домашним животным.