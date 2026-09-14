Крещение Руси могло состояться не в 988 году: какие даты называют историки

Крещение Руси / © Getty Images

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Традиционно крещение Руси связывается с 988 годом и князем Владимиром Великим. Однако у историков нет полной уверенности, что событие произошло именно тогда: среди возможных дат называют также 989-й и 990-й годы, а отдельные византийские источники вспоминают крещение русов еще в 860 году.

Об этом рассказал историк и глава Украинского института национальной памяти Александр Алферов в видео на YouTube.

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По его словам, точная дата христианизации Руси остается предметом научных дискуссий.

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«В источниках мы знаем единственный раз, когда о нас кто-то говорит со стороны, что мы были крещены. И представьте, это византийцы, которые в целом говорят о том, что Русь была крещена в 860 году», — отметил Алферов.

Таким образом, упоминание о крещении Руси появляется в византийских источниках более чем за столетие до традиционной даты 988 года.

Почему называют 989-й и 990-й годы

Основным источником, привязывающим ключевые события крещения Руси к 988 году, является «Повесть временных лет».

В то же время другие исторические материалы дают основания предполагать, что часть событий могла произойти позже.

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В частности, в «Энциклопедии истории Украины» отмечено, что поход князя Владимира на Херсонес состоялся в 989 году. Именно поэтому часть исследователей считает, что крещение Руси могло произойти в 989 или даже в 990 году.

Итак, 988 год остается традиционной датой крещения Руси, но не безусловно установленной.

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