Крещенский Сочельник: картинки на украинском языке, поздравления в стихах и прозе

Крещенский Сочельник празднуют верующие в канун Крещения Господня — 18 января. Не забудьте поздравить родных и близких с этим светлым днем и пожелать им лучшего. А ТСН.ua подготовил для вас картинки на украинском языке и поздравления.

Крещенский Сочельник: поздравления в стихах и прозе

В Крещенский сочельник

Желаю душой

Очиститься всем нам

Молитвой святой

И с благостной думой,

И с ясной главой

Без злобы, обиды

Водой ключевой

Умыться! И радость

В сердце впустить,

Чтоб в мире, согласии,

Счастии жить!

Водохресний Святвечір: картинки / Фото: ТСН.ua

***

В Крещенский сочельник хочу пожелать, чтобы все болезни отступили от твоей семьи, чтобы жизненные беды даже не приближались к твоему порогу, чтобы в сердце всегда жила настоящая любовь, чтобы душу согревала светлая надежда и вера в чудеса.

Крещенский Сочельник: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Пусть в Крещенский Сочельник

Святая вода вам дарует здоровье и радость!

Чтоб любые поступки, любые слова

Были только на пользу, во благость!

Торопитесь святое Крещенье встречать

И живою водой жизнь свою очищать!

Крещенский Сочельник: картинки / Фото: ТСН.ua

***

В Крещенский сочельник желаю оставить в стороне печаль и сомнения в себе, избавиться от душевных тревог и глупых обид, нацелиться на верный путь и счастье, поверить в искренность и доброту чудес, поделиться надеждой и радостью с близкими людьми.

Крещенский Сочельник: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Желаем вам счастья большого

В крещенский сочельник святой!

И в доме — уюта родного,

Чтоб там отдыхать всей душой!



Пусть светом душа озарится,

Пускай будет в доме покой!

Пусть чудо большое случится,

Господь пусть прибудет с тобой!

Крещенский Сочельник: картинки / Фото: ТСН.ua

***

От всего сердца в Крещенский сочельник желаю светлых побуждений и добрых стремлений, искренних надежд и настоящих чувств. Желаю низвергнуть весь ненужный балласт жизни, избавиться от неприятных ощущений и плохих воспоминаний, наполнить себя вдохновением, продолжить свой путь с верой в душе и любовью в сердце.

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