Крещенский Сочельник: картинки на украинском языке, поздравления в стихах и прозе

Крещенский Сочельник празднуют верующие в канун Крещения Господня — 18 января. Не забудьте поздравить родных и близких с этим светлым днем и пожелать им лучшего. А ТСН.ua подготовил для вас картинки на украинском языке и поздравления.
Крещенский Сочельник: поздравления в стихах и прозе
В Крещенский сочельник
Желаю душой
Очиститься всем нам
Молитвой святой
И с благостной думой,
И с ясной главой
Без злобы, обиды
Водой ключевой
Умыться! И радость
В сердце впустить,
Чтоб в мире, согласии,
Счастии жить!
***
В Крещенский сочельник хочу пожелать, чтобы все болезни отступили от твоей семьи, чтобы жизненные беды даже не приближались к твоему порогу, чтобы в сердце всегда жила настоящая любовь, чтобы душу согревала светлая надежда и вера в чудеса.
***
Пусть в Крещенский Сочельник
Святая вода вам дарует здоровье и радость!
Чтоб любые поступки, любые слова
Были только на пользу, во благость!
Торопитесь святое Крещенье встречать
И живою водой жизнь свою очищать!
***
В Крещенский сочельник желаю оставить в стороне печаль и сомнения в себе, избавиться от душевных тревог и глупых обид, нацелиться на верный путь и счастье, поверить в искренность и доброту чудес, поделиться надеждой и радостью с близкими людьми.
***
Желаем вам счастья большого
В крещенский сочельник святой!
И в доме — уюта родного,
Чтоб там отдыхать всей душой!
Пусть светом душа озарится,
Пускай будет в доме покой!
Пусть чудо большое случится,
Господь пусть прибудет с тобой!
***
От всего сердца в Крещенский сочельник желаю светлых побуждений и добрых стремлений, искренних надежд и настоящих чувств. Желаю низвергнуть весь ненужный балласт жизни, избавиться от неприятных ощущений и плохих воспоминаний, наполнить себя вдохновением, продолжить свой путь с верой в душе и любовью в сердце.
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