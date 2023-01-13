Крещенский Сочельник: почему его называют "Голодная кутья", какие традиции и обряды существуют

18 января верующие празднуют Крещенский Сочельник (Вечер перед Богоявлением или Голодная кутья). Что известно об этом празднике и какие традиции у украинцев существуют — читайте в материале ТСН.ua.

Крещенский Сочельник — праздничный вечер, который всегда приходится на 18 января, то есть в канун великого церковного праздника Богоявления Господня (Крещение). В настоящее время начинают проводить обряды, связанные с освящением воды.

В народе Крещенский Сочельник получил название "Голодная кутья". А все потому, что праздничный стол должен быть постным, а в этот день заканчивались все застолья и громкие развлечения.

Крещенский Сочельник: что он означает

Название "Святвечер" в Церкви связано с традицией ставить на праздничный стол кутью или варенье. Кушанье обязательно готовят из пшеницы или риса, добавляют изюм и другие сухофрукты. Также обязательными атрибутами считаются перетертый мак и душистый мед.

18 января – постный день. Поэтому до вечера разрешается пить воду. После праздничного ужина, который также состоит только из постных блюд, продолжают поститься, пока в церкви не освятят воду.

Верующие обязательно идут на праздничную утреннюю литургию, а когда возвращаются, начинают заниматься уборкой в доме, приготовлением блюд. Вечером снова идут в храм на вечернее богослужение, после которого хозяин дома окропляет освященной водой все комнаты, дает каждому члену семьи выпить глоток жидкости и приглашает всех за стол.

Традиции и обряды

Крещенский Сочельник: традиции / Фото: pixabay.com

В народе Крещенский Сочельник считали разгулом нечистой силы. Было мнение, что она наиболее опасна для людей в определенное время суток. А именно с полуночи до 3 часов ночи. Эти часы еще даже называли "дьявольскими".

Для верующих этот день день сурового покаяния и поста. Они готовят людей к светлому и важному празднику — Крещению Господня, которое празднуется с особой торжественностью. В Церкви проводят сразу два обряда, связанных с освящением воды:

накануне Крещения Господня (т.е. на Крещенский Сочельник) — внутри храма;

в день самого Крещения Господня – на реке, озере или другом источнике.

Издавна верили, что крещенская вода помогает очиститься от болезней и грехов, дает благословение Господне. Интересно, что наши предки наделяли особой силой и снег, собранный накануне Крещения. Им умывались, а затем долго хранили и использовали для разных хозяйственных нужд. Обтирали лицо талым снегом девушки, чтобы оставаться молодыми и красивыми весь год.

Перед Крещенским Сочельником хозяин дома рисовал мелом крест на дверях. Это бережет здание от нечистой силы.

Народные приметы на 18 января

Идет снег на Крещенский Сочельник — будет хороший урожай зерновых;

Небо ночью тусклое, звезд не видно — осенью будет мало грибов;

На небе яркие звезды будут хорошо плодиться ягнята;

Много снега на деревьях для хорошего урожая меда и плодов;

Идет снег утром — будет много хлеба и гречихи.

Блюда на Крещенский Сочельник

Традиционно на столе должны быть только постные блюда:

Голодная кутья – главное блюдо на праздничном столе, готовится из пшеницы, перетертого мака, изюма, меда. Добавлять масло запрещено.

Постный борщ – традиционное украинское блюдо, которое готовится в этот день без мяса.

Запеченная рыба лучше всего готовить ее на гриле или в духовке. Можно добавить гарнир из овощей.

Песни пироги – начинка может быть разной (от картофеля до яблок).

Компот из сухофруктов – также его называют компотом. Чаще используют сушеные груши, яблоки, чернослив и курагу.

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