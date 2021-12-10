Кресла сорвало, людей раздавило: пассажирский бус, попавший в ДТП под Черниговом, переоборудовали с грузового

Если бы автобус был пассажирский, то жертв было меньше, считают в Министерстве инфраструктуры.

Пассажирский микроавтобус, попавший в ДТП под Черниговом, в котором погибли 13 человек, переоборудовали с грузового.

Об этом в комментарии "Суспильном" сказал заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем.

В Министерстве инфраструктуры провели расследование, указавшее, что микроавтобус с грузового на пассажирский был переоборудован за границей. Хотя в других государствах такой транспорт не может участвовать в конкурсе на пассажирские перевозки, в Украине это разрешили.

"Жертв трагедии могло быть меньше, если бы это был автобус для перевозки пассажиров. Потому что задние кресла по сути просто сорвало из-за плохой крепи, и людей раздавило", — сказал Наем.

Замминистра добавил, что разбившийся в ДТП микроавтобус в Украину привезли в 2010 году. Здесь он прошел все проверки и был допущен к пассажирским перевозкам.

"Мы уже знаем, какая точка обязательного технического контроля предоставила ему это разрешение, и кто провел ему и подтвердил, что он может осуществлять перевозку пассажиров. И эта точка контроля совершила ошибку, потому что они должны указать, что он переработан", — сказал Наем.

Грузовик также был не лицензирован, однако сейчас законодательство этого не требует.

Напомним, 7 декабря в результате столкновения грузовика с пассажирским микроавтобусом на трассе Н-27 Чернигов — Гремяч возле с. Брусилов 13 человек погибли, семь травмировались. Пострадавшие госпитализированы в черниговские больницы. В области объявили день траура по погибшим . Сейчас это ДТП является самым масштабным по количеству жертв в этом году.

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