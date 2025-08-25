Верующие УПЦ МП на Тернопольщине и символика боевиков

На западе Украины у участников Крестного хода верующих УПЦ Московского патриархата, следующих из Каменец-Подольского в Почаев (Тернопольская область), заметили флаги, являвшиеся символикой подразделений оккупантов так называемой «ДНР».

Об этом заявил священник ПЦУ Роман Грищук.

Он отметил, что у верующих УПЦ МП не было ни одного украинского флага. Зато противоречивое знамя, которое так любят боевики и россияне, несли немало сторонников Российской церкви.

«На Почаев под флагами „ДНР“? Оккупация Запада Украины продолжается полным ходом. Именно под флагами непризнанных республик идет крестный ход на Почаев! Ни одного флага Украины! Множество флагов „ДНР“! Мы точно не в оккупации?», — возмутился священник.

Скриншоты из видео крестного хода, которое опубликовал приближенный к УПЦ МП пропагадистский Телеграмм-канал

Грищук подчеркнул, что изображение Иисуса Христа на красном фоне совсем никакая не хоругвь, а самая настоящая символика российских оккупантов.

«И не рассказывайте мне об иконах Иисуса Христа. Это не икона, не даже не хоругвь! Это обычный флаг боевиков „ДНР“, который освящали московские попы для Гиркина-Стрелкова, перед которым присягал на верность России Захарченко (самопровозглашенный глава так называемой „ДНР“ Александр Захарченко, ликвидированный в 2018 году — Ред.) и под которым воюют убивающие украинцев! Это знамя „руского православного фашизма“, под которым россияне идут в бой», — подчеркнул священник.

Также у участников Крестного хода заметили так называемые «иконы» русского царя Николая ІІ (Кровавого) и его семьи, которых РПЦ считает святыми.

Украинцы на коленях перед российским царем. Фото t.me/monologue_here

Заметим, что в прошлом году некоторые пропагандисты РФ предлагали предоставить красному флагу со Спасом Нерукотворным официальный государственный статус в России, так как им пользуются многие подразделения российских окупантов на передовой против Украины.

Боевики «ДНР» использовали этот флаг как свой символ с 2014 года, а с 2022 года его часто использует российская армия (кроме конечно же подразделений, где есть мусульмане).

Как пишет российское издание Лента.ру, подразделения армии РФ используют этот образ на флагах и шевронах.

Боевики российской так называемой «Казачьей бригады Терек»

Российский пропагандист Борис Корчевников подтверждал, что этот флаг является боевым флагом на передовой для российских оккупантов.

Скандальное знамя посид Москвы

Скриншот с пропагандистского сайта

Скажем, в 2023 году российские оккупанты похвастались, что вывесили этот флаг рядом с российским триколором на украинской Кинбурнской косе.

