Кричал, что болят ребра: в Одессе сбили пешехода и увезли в неизвестном направлении

Водитель автомобиля двигался на скорости.
В Одессе водитель на BMW на высокой скорости сбил пешехода, а затем запихнул его в машину и увез в неизвестном направлении.
Авария произошла на углу улиц Грушевского и Парковой. Об этом местному изданию УСИ рассказали свидетели ДТП.
По словам очевидцев, мужчина спешил на троллейбус, выскочил на проезжую часть, когда для него горел красный сигнал светофора.
В это время по дороге двигался автомобиль BMW, совершивший наезд на пешехода. Свидетели говорят, что скорость иномарки была не менее 90 км/ч.
Водитель и пассажир BMW погрузили пострадавшего в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. При этом потерпевший не мог самостоятельно встать и кричал, что у него болят ребра.
Напомним, в поселке Софиевская Борщаговка в Киевской области машина скорой помощи врезалась в электроопору. В результате чего пострадали два человека.
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