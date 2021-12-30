Кричал, что болят ребра: в Одессе сбили пешехода и увезли в неизвестном направлении

Кричал, что болят ребра: в Одессе сбили пешехода и увезли в неизвестном направлении

Водитель автомобиля двигался на скорости.

В Одессе водитель на BMW на высокой скорости сбил пешехода, а затем запихнул его в машину и увез в неизвестном направлении.

Авария произошла на углу улиц Грушевского и Парковой. Об этом местному изданию УСИ рассказали свидетели ДТП.

По словам очевидцев, мужчина спешил на троллейбус, выскочил на проезжую часть, когда для него горел красный сигнал светофора.

В это время по дороге двигался автомобиль BMW, совершивший наезд на пешехода. Свидетели говорят, что скорость иномарки была не менее 90 км/ч.

Водитель и пассажир BMW погрузили пострадавшего в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. При этом потерпевший не мог самостоятельно встать и кричал, что у него болят ребра.

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