"Кричал, чтобы сына не били, у него гемофилия, не остановится кровотечение": житель Казачьей Лопани рассказал, как его семью пытали оккупанты (видео)

Поселок Казачья Лопань на Харьковщине более полугода находился в оккупации у россиян. Жители рассказывают, что в это время оккупанты над ними издевались, избивали и пытали током.

Свою историю "Радио Свобода" рассказал депутат местной громады Олег Дигало.

По словам мужчины, с первых дней оккупации Олег Дигало, его жена 29-летний сын и 17-летняя дочь, а также племянник с женой и ребенком жили в одном доме.

Однажды к ним во двор, выбив железные ворота БТРом, заехали почти два десятка оккупантов. Всех собравшихся они свалили на землю. Далее мужчин – Олега, его сына и племянника связали, посадили в авто и отвезли на железнодорожный вокзал в специально созданную застенку, а женщин оставили дома.

"Сын — инвалид детства. У него гемофилия. Когда нас забрали туда в подвал, я очень кричал, просил, чтобы его не избивали. У него гемофилия, его нельзя бить, потому что не остановится кровь. Чем больше я кричал, тем больше они его били. Племянник мой Артем кричал: "Суки, не бейте моего брата". Он знал, что его будут бить следующим, и его били, но он молчал, терпел. И когда его били, мой сын уже кричал, чтобы не били его брата. Я горд за своих детей", — рассказывает Олег, не сдерживая слез, вспоминая о пережитом.

Его сын и племянник пробыли на подвале 3 дня, на 4-й отпустили. Олег Дигало пробыл в застенке 8 дней, затем его перевезли в Гоптовку, где продержали в подвале 2 дня.

"Как только меня привезли в застенки, подвесили за руки вверх, били в грудную клетку, били по ногам какой-то палкой или битой. Кололи в ноги какие-то уколы, говорили, что хотят отбить мясо от костей, чтобы в дальнейшем я стал инвалидом", – рассказывает депутат.

Он говорит, что над ним и его семьей издевались из-за того, что он — депутат. Людей в застенки на железнодорожном вокзале привозили много. Мужчину пытали током и угрожали, что на его глазах изнасилуют его 17-летнюю дочь. Впрочем, к счастью этого не произошло.

До войны Олег Дигало разводил коней в Казачьей Лопане. Во время оккупации на ферму прилетали снаряды, в результате чего половина лошадей погибла. Эвакуировать животных оккупанты не разрешали, кормить было нечем, а территорию вокруг конюшни они заминировали.

"Мы все отстроим, разведем еще больше лошадей, сделаем еще лучше, чем было", – говорит Олег Дигало.

До войны в поселке проживало 6 тысяч человек. Журналистам удалось встретить на улицах населённого пункта сейчас всего 11 человек.

Напомним, что в Херсонской области оккупанты до смерти замучили местного пастора и его 19-летнего сына. Их тела в неузнаваемом состоянии обнаружили в местном лесу.

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