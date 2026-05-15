"Кричал I am freedom!": журналист рассказал о возвращении собратьев из российского плена

Освобожденный из плена товарищ Дмитрия Хилюка офицер Ярослав / © Владимир Зеленский

В пятницу, 15 мая, состоялся новый обмен пленными между Украиной и агрессорской Россией, о котором якобы договорился президент США Трамп с Путиным.

Отмечается, что обмен прошел по формуле «205 на 205».

Освобожденный из российского плена в августе 2025 года журналист «УНИАН» Дмитрий Хилюк рассказал, что сегодня домой вернулись двое его товарищей. С одним из них Хилюк был в плену в одной камере. Об этом журналист написал в Facebook.

«Парень в синей майке возле автобуса, который кричит „I am freedom!“ и дальше звонит по телефону своей маме — это Ярослав, военный, офицер. Я с ним в одной камере был в полной мере. Он дома! В плену он говорил, что это будет первое, что он выкрикнет, когда вернется!», — написал Хилюк.

Освобожден из плена 15 мая офицер Ярослав / © скриншот с видео

Еще один товарищ Дмитрия Хилюка Михаил тоже 15 мая вернулся из плена, где был четыре года.

Освобожден из плена 15 мая Михаил из Ужгорода / Фото: Дмитрий Хилюк/facebook.com

«И еще один мой товарищ из плена вернулся. Миша из Ужгорода! Четыре года в плену не было. Сегодня хороший день! В целом с Пакино очень многие сегодня вернулись. Ждем, что и те, кто там еще скоро будут дома!», — отметил журналист.

Дата публикации 16:31, 15.05.26

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что 15 мая состоялся новый обмен пленными между Украиной и Россией по формуле «205 на 205», ставший первым этапом масштабного обмена «1000 на 1000». Среди уволенных — защитники Мариуполя, «Азовстали», ЧАЭС, а также попавшие в плен воины на Донецком, Луганском, Харьковском, Херсонском, Запорожском, Сумском и Киевском направлениях.

