ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
126
Время на прочтение
2 мин

"Кричал I am freedom!": журналист рассказал о возвращении собратьев из российского плена

Освобожденный из неволи 2025 журналист Дмитрий Хилюк узнал среди возвращенных героев своих собратьев, один из которых провел в российских застенках долгих четыре года.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Комментарии
Освобожденный из плена товарищ Дмитрия Хилюка офицер Ярослав

Освобожденный из плена товарищ Дмитрия Хилюка офицер Ярослав / © Владимир Зеленский

В пятницу, 15 мая, состоялся новый обмен пленными между Украиной и агрессорской Россией, о котором якобы договорился президент США Трамп с Путиным.

Отмечается, что обмен прошел по формуле «205 на 205».

Освобожденный из российского плена в августе 2025 года журналист «УНИАН» Дмитрий Хилюк рассказал, что сегодня домой вернулись двое его товарищей. С одним из них Хилюк был в плену в одной камере. Об этом журналист написал в Facebook.

«Парень в синей майке возле автобуса, который кричит „I am freedom!“ и дальше звонит по телефону своей маме — это Ярослав, военный, офицер. Я с ним в одной камере был в полной мере. Он дома! В плену он говорил, что это будет первое, что он выкрикнет, когда вернется!», — написал Хилюк.

Освобожден из плена 15 мая офицер Ярослав / © скриншот с видео

Освобожден из плена 15 мая офицер Ярослав / © скриншот с видео

Еще один товарищ Дмитрия Хилюка Михаил тоже 15 мая вернулся из плена, где был четыре года.

Освобожден из плена 15 мая Михаил из Ужгорода / Фото: Дмитрий Хилюк/facebook.com

Освобожден из плена 15 мая Михаил из Ужгорода / Фото: Дмитрий Хилюк/facebook.com

«И еще один мой товарищ из плена вернулся. Миша из Ужгорода! Четыре года в плену не было. Сегодня хороший день! В целом с Пакино очень многие сегодня вернулись. Ждем, что и те, кто там еще скоро будут дома!», — отметил журналист.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что 15 мая состоялся новый обмен пленными между Украиной и Россией по формуле «205 на 205», ставший первым этапом масштабного обмена «1000 на 1000». Среди уволенных — защитники Мариуполя, «Азовстали», ЧАЭС, а также попавшие в плен воины на Донецком, Луганском, Харьковском, Херсонском, Запорожском, Сумском и Киевском направлениях.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
126
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie