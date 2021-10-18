Кричал и просил о помощи: в Запорожье мужчина упал в 15-метровый котлован

Кричал и просил о помощи: в Запорожье мужчина упал в 15-метровый котлован

Гражданина вытащили из ямы спасатели.

В Запорожье мужчина провалился в 15-метровый котлован. Выбраться из него самостоятельно он не смог, поэтому на место вызвали спасателей.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

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Инцидент произошел на проспекте Соборном в Александровском районе. На месте спасатели установили, что мужчина, на вид которому около 36 лет, упал в котлован. Гражданин находился на глубине в 15 метров.

"Прохожие, которые услышали крики о помощи, вызвали спасателей. Сотрудники Службы спасения вытащили мужчину на поверхность и передали медикам", — подчеркнули в пресс-службе ГСЧС области.

Напомним, что в Днепре рядом с пешеходным переходом студентка провалилась в яму с водой. Из нее студентке помогли выбраться случайные прохожие. На место происшествия впоследствии прибыли коммунальщики, которые огородили опасный участок.

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