Кричал и просил о помощи: в Запорожье мужчина упал в 15-метровый котлован

Гражданина вытащили из ямы спасатели.
В Запорожье мужчина провалился в 15-метровый котлован. Выбраться из него самостоятельно он не смог, поэтому на место вызвали спасателей.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.
Инцидент произошел на проспекте Соборном в Александровском районе. На месте спасатели установили, что мужчина, на вид которому около 36 лет, упал в котлован. Гражданин находился на глубине в 15 метров.
"Прохожие, которые услышали крики о помощи, вызвали спасателей. Сотрудники Службы спасения вытащили мужчину на поверхность и передали медикам", — подчеркнули в пресс-службе ГСЧС области.
Напомним, что в Днепре рядом с пешеходным переходом студентка провалилась в яму с водой. Из нее студентке помогли выбраться случайные прохожие. На место происшествия впоследствии прибыли коммунальщики, которые огородили опасный участок.