Кричала и пыталась вырваться из рук: во Львове тиктокеры на глазах у прохожих похитили девушку (видео)

Чтобы их найти, по городу ввели полицейскую спецоперацию.

Во Львове тиктокеры среди бела дня силой посадили девушку в автомобиль и скрылись в неизвестном направлении. По городу ввели полицейскую спецоперацию "Перехват".

Об этом пишет издание Zaxid.net.

Как выяснилось, инцидент произошел на проспекте Свободы. Там два парня в балаклавах напали на девушку и силой затолкали ее в автомобиль Mercedes. После чего скрылись с места преступления.

О том, что случилось, в полицию сообщили свидетели похищения. В городе ввели план "Перехват". Однако когда авто с "похитителями" нашли, оказалось, что это был пранк, который они снимали для соцсети.

Позже видео попало в Тик-Ток, где за несколько дней собрал 3,6 просмотров.

«Поступило сообщение, что неизвестные лица на проспекте Свободы силой затолкали в автомобиль девушку и скрылись в неизвестном направлении. Конечно, полицейские ввели спецоперацию, начался розыск. Патрульные полицейские обнаружили водителя и остановили его», — рассказали в пресс-служба Нацполиции области.

В то же время за свой поступок тиктокерам придется ответить. На участников пранка составили админпротоколы по факту мелкого хулиганства. Теперь им грозит штраф или общественные работы.

Отметим, что по словам психологов, такие действия со стороны видеоблогеров направлены на получение лайков и новых подписчиков в социальных сетях.

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