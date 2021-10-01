Кричала и умоляла отпустить: на Волыни мужчина изнасиловал девушку, которой сделали гинекологическую операцию

Во время следствия нападающий ей угрожал и предлагал деньги, чтобы она отказалась от своих слов.

Вблизи одного из сел Локачинского района Волынской области мужчина изнасиловал девушку, которой только что сделали гинекологическую операцию. Поэтому его приговорили к 3 лет и 8 месяцев лишения свободы.

Об этом говорится в решении Локачинського районного суда Волынской области.

Потерпевшая на судебном заседании рассказала, что в день изнасилования ей сделали гинекологическую операцию. Вернувшись домой, она выпила обезболивающее и тропой пошла в соседнее село к бабушке. В безлюдном месте ее встретил нападающий, который поинтересовался, где находится ее муж. Женщина ответила, что за рубежом. Тогда он пригласил ее выпить пиво, однако женщина отказалась. После этого мужчина напал на нее и пытался изнасиловать, но потерпевшая вырвалась и попыталась убежать, однако упала. И насильник снова на нее напал. Тогда женщина вспомнила о своем муже. На некоторое время агрессор успокоился. Однако по дороге в село он в очередной раз напал на нее.

"Во время полового акта она кричала, говорила, чтобы он не делал этого, что у нее есть ребенок, муж, сегодня она делала гинекологическую операцию, однако обвиняемый не остановился, закрывал ее рот рукой, угрожал", — говорится в решении суда.

После насилия женщина пообещала, что если агрессор ее отпустит, то она никому не расскажет о нападении. Однако придя в село женщина обратилась в полицию. Во время следствия нападающий ей угрожал и предлагал деньги, чтобы она отказалась от своих слов.

Подозреваемый свою вину признал частично, заявив, что был нетрезв, а половой акт произошел с согласия потерпевшей, так как "она его боялась".

Мужчину суд признал виновным и приговорил к 3 годам и 8 месяцам лишения свободы.

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