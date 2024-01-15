“Кричали, чтобы я шел служить”: автор расследования о яйцах по 17 грн для ВСУ заявил о запугивании (видео)

Журналист-расследователь, автор резонансных материалов о коррупции в Минобороны при закупках для армии и основатель проекта "Наши деньги" Юрий Николов заявил, что 14 января в его дом ломились неизвестные, пытаясь запугать.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

“Вчера вечером мне и моим соседям устроили скандал. Какие-то чуваки ломились в дверь, кричали, чтобы я шел служить, обклеили дверь бумажками”, — написал Николов.

По его словам, сам он был у друга, поэтому "эти уроды только испугали мою старую маму, которая после онкологии живет со мной, потому что больше ни с кем — второй сын в Авдеевке, взрослый внук — на Купянском направлении". Через 15 минут неизвестные выпустили на одной из русскоязычных "придворных телеграмм-помойок "Карточный офис"" пост с фотографиями и видео об этой ситуации, скрин которого журналист опубликовал.

Telegram-канал, обнародовавший видео, утверждает, что на видео вроде бы "военные приехали с 0 на ротацию и решили передать повестку".

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“Я даже не знаю, какому дегенерату пришла в голову такая идея по запугиванию журналиста. Год назад Резников просил СБУ открыть дело по подрыву обороноспособности по моей статье по коррупции на военных закупках. Но во всех интервью внутри Украины и зарубежных СМИ я постоянно говорил, что во время вторжения это был единственный случай давления. Что это в России рушат не коррупционеров, а обличителей. А ведь Украина не Россия. Поэтому в конце концов Резникова уволили, а меня не посадили. Но, как я вижу, кто-то решил изменить это расписание. Вот интересно: чтоб что? Чтобы я (...) прекратил разоблачать рукодупых корумпантов? Такой расчет», — написал Николов.

Журналист-расследователь Николов сообщил о провокации и запугивании

Фото: Telegram

Скандальные расследования Николова и их последствия

Юрий Николов — журналист-расследователь, сделавший ряд скандальных расследований, в том числе по коррупции в закупках для ВСУ. Особую огласку получила информация о "куриных яйцах за 17 гривен" со ссылкой на соглашение Минобороны по обеспечению питания военных в шести тыловых областях на 13 млрд грн.

В январе прошлого года после публикации материала в министерстве заявили, что информация о закупке питания для армии по завышенным ценам распространяется с признаками умышленных манипуляций и вводит в заблуждение, и обратились в СБУ.

Затем лично Алексей Резников отрицал данные о закупке продуктов по завышенным ценам, добавив, что это ошибка с переводом штук в килограммы (по яйцам — ред.), которую профильные чиновники заметили в контрактах еще в декабре. После этого были объяснения министра относительно самих яиц, сколько это штук на килограмм с учетом суточной нормы калорийности на одного военнослужащего и т.д.

В интервью “Украинской правде” Алексей Резников сказал: “Я признаю свой коммуникационный провал, свой и своей команды с точки зрения быстрой реакции. Она должна была быть быстрой и другой». Однако добавил, что журналист (Юрий Николов — ред.) наверняка ошибся, и снова начал объяснять, что в документах (закупочных контрактах — ред.) в разделе «штуки» нет цифры «17», а она стоит там, где вес. А потом признал, что закупочные цены в этих контрактах действительно вызывают удивление, потому что они выше, чем в супермаркетах.

Еще одно скандальное расследование Николова касается того, что цена военной экипировки для Минобороны в 2022 году увеличилась втрое во время доставки. Резников тогда сказал, что эта информация не соответствует действительности.

“Это обычный манипулятор, я не боюсь этого слова. Если вы понаблюдаете за его деятельностью, то выясните, что он берет некоторые факты, примешивает, что ему пришло в голову, публикует. Через некоторое время люди ему "насыпают" — ты же ошибаешься. Он это корректирует, убирает и приносит извинения, но не очень сильно”, — отметил тогда Резников.

После скандалов с закупками 4 сентября Алексей Резников официально сообщил, что подал заявление об отставке с должности министра обороны Украины. На следующий день Верховная Рада уволила его с должности главы оборонного ведомства. На его место назначили Рустема Умерова, который до этого занимал должность главы госфонда.

Поводом к отставке Резникова стали скандальные закупки, возмущавшие общественность.

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