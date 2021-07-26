Кричали и били по сидению: в Харькове мужчина в кинотеатре ударил 11-летнюю девочку

На мужа и родителей детей составили административные протоколы.

В Харькове во время просмотра фильма в кинотеатре между подростками и посетителями возник конфликт. В результате чего мужчина ударил 11-летнюю девочку.



Об этом сообщили в Харьковском районном управлении полиции № 1 Нацполиции в Харьковской области.

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Инцидент произошел в одном из торговых центров на улице Пушкинской. Там компания из шести детей в возрасте 11—12 лет дебоширила в кинотеатре: они громко говорили, били по креслам и толкали друг друга.



Посетители кинотеатра неоднократно делали школьникам замечания, но те никак на них не реагировали. В какой-то момент один из присутствующих в зале мужчин, чье кресло толкали подростки, ударил по ноге 11-летнюю девушку и бросил в нее топок.



На место впоследствии прибыли правоохранители. Однако мужчины в кинотеатре уже не было. Его личность установили позже.



"По данному факту сотрудники ювенальной превенции составили в отношении 35-летнего харьковчанина протокол по ст. 173 ("Мелкое хулиганство") КУоАП. Также установлены личности детей, которые нарушали порядок во время сеанса и в отношении их родителей сотрудники ювенальной превенции составили протоколы по ст. 184 ч. 1 ("Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей") КУоАП", — отметили в пресс-службе полиции.



Напомним, что в Днепре мужчина напал на школьницу. Он завел ее в туалет и "изнасиловал орально". Перед этим мужчина якобы предлагал девушке "удовлетворить его за 500 гривен".

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