Крик, плач младенца и выстрелы: на Херсонщине россияне убили всю семью, спасавшуюся от оккупации

Младенцу было всего полтора месяца.
Под Новой Каховкой в Херсонской области российские оккупанты в первый день войны против Украины расстреляли мирных жителей, бежавших от оккупации: 56-летних Анну и Олега Федько, их невестку Ирину Федько и двух внуков: 6-летнюю Софию и полуторамесячного Ивана.
Об этом сообщает Zaxid.net со ссылкой на родственника покойных Дениса Федько.
Мужчина рассказал, что оккупанты убили его мать и отца. Также они расстреляли жену и двоих детей его брата Олега.
Известно, что семья местного патрульного Олега Федька решила эвакуироваться из города. Он сам был на службе, поэтому за его женой с детьми в Херсон приехал его отец и увез в селе Веселое возле Новой Каховки. Однако когда туда зашли оккупанты — семья снова пыталась уехать. Они ехали в Новую Каховку (расстояние менее 20 км) двумя машинами. В первом автомобиле были другие родственники – трое взрослых и ребенок. Во второй машине ехали родители патрульного и его жена с детьми.
Уже на выезде из Веселого первый автомобиль успел проскочить перед российскими военными, которые в этот момент уже заходили в село, а второй автомобиль не успел. В это время Денис Федько разговаривал за мамой.
"Я говорил с мамой. Я все слышал, как мама начала кричать, что здесь (в машине) дети и как так можно. Я слышал, как громко плакал малыш Ванька, ему было только полтора месяца. А потом я услышал выстрелы, после этого была тишина, а потом снова выстрелы. Было три очереди по 2-3 выстрела. Я понял, что их просто добивали", — рассказал Денис.
Взрослые погибли на месте. Родственники покойных с первого авто немедленно вернулись после того, как оккупанты уехали. Они забрали детей и отвезли в больницу. Однако там они умерли.
Сейчас родственники покойных не могут забрать тела, поскольку эту территорию пока контролирует оккупант.
Отметим:
- Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по военной инфраструктуре Украины.
- Пост 5 часов утра 24 февраля были слышны взрывы в крупных городах Украины.
- Российские "Грады" били вдоль всей границы, от Луганска до Житомира.
- Украина закрыла небо для полетов.
- В МВД рассказали о российских обстрелах Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- По ориентировочным данным Минобороны Украины по состоянию на 6:00 26 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери :
- танки – до 120 единиц;
- боевые бронированные машины разных типов — 536;
- самолеты – 14;
- вертолеты — 8;
- личного состава — 3000.
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Напомним:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.