Крик, плач младенца и выстрелы: на Херсонщине россияне убили всю семью, спасавшуюся от оккупации

Младенцу было всего полтора месяца.

Под Новой Каховкой в Херсонской области российские оккупанты в первый день войны против Украины расстреляли мирных жителей, бежавших от оккупации: 56-летних Анну и Олега Федько, их невестку Ирину Федько и двух внуков: 6-летнюю Софию и полуторамесячного Ивана.

Об этом сообщает Zaxid.net со ссылкой на родственника покойных Дениса Федько.

Мужчина рассказал, что оккупанты убили его мать и отца. Также они расстреляли жену и двоих детей его брата Олега.

Известно, что семья местного патрульного Олега Федька решила эвакуироваться из города. Он сам был на службе, поэтому за его женой с детьми в Херсон приехал его отец и увез в селе Веселое возле Новой Каховки. Однако когда туда зашли оккупанты — семья снова пыталась уехать. Они ехали в Новую Каховку (расстояние менее 20 км) двумя машинами. В первом автомобиле были другие родственники – трое взрослых и ребенок. Во второй машине ехали родители патрульного и его жена с детьми.

Погибшие Олег и Анна. Фото: zaxid.net

Уже на выезде из Веселого первый автомобиль успел проскочить перед российскими военными, которые в этот момент уже заходили в село, а второй автомобиль не успел. В это время Денис Федько разговаривал за мамой.

"Я говорил с мамой. Я все слышал, как мама начала кричать, что здесь (в машине) дети и как так можно. Я слышал, как громко плакал малыш Ванька, ему было только полтора месяца. А потом я услышал выстрелы, после этого была тишина, а потом снова выстрелы. Было три очереди по 2-3 выстрела. Я понял, что их просто добивали", — рассказал Денис.

Взрослые погибли на месте. Родственники покойных с первого авто немедленно вернулись после того, как оккупанты уехали. Они забрали детей и отвезли в больницу. Однако там они умерли.

Сейчас родственники покойных не могут забрать тела, поскольку эту территорию пока контролирует оккупант.