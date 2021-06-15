Крик услышал отец: в Черкассах мужчина порезал и пытался задушить 13-летнего мальчика

От смерти сына спас отец, который услышал крик ребенка.

В воскресенье, 13 июня, в Черкассах 33-летний мужчина чуть не убил 13-летнего мальчика. Ребенок получил колото-резаные раны шеи и грудной клетки. Травмированного школьника госпитализировали.

Как рассказали в полиции Черкасской области, пьяный сосед около 19:00 часов набросился на подростка в подъезде. Крики ребенка услышал отец, который в это время был на улице.

Он забежал в подъезд и увидел, как нападающий душил сына подушкой, а затем ударил его ножом, который держал в руке. Появление отца остановило злоумышленника и спасло жизнь ребенку.

На место происшествия немедленно выехали правоохранители и задержали правонарушителя.

Злоумышленник находится в изоляторе временного содержания. За содеянное ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Сейчас угрозы жизни ребенка нет, врачи оказали медицинскую помощь. Из-за сильного алкогольного опьянения мужчина не смог предоставить внятных объяснений по поводу того, почему напал на несовершеннолетнего.

Следователи уже объявили задержанному о подозрении. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

По факту покушения на умышленное убийство начато досудебное расследование уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 15 п. 2 и ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Ровенской области 35-летний мужчина жестоко избил 14-летнюю школьницу. Мужчина бил девочку в лицо, живот и в грудь.

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