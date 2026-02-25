Крики за закрытой дверью: в Ивано-Франковске полиция и соседи спасли детей от матери

Дети (иллюстративная фотография) / © ТСН.ua

В Ивано-Франковске правоохранители провели операцию по спасению 8-летнего мальчика и 13-летней девочки, которых мать силой удерживала в доме. Полицейские и спасатели были вынуждены деблокировать двери квартиры после многочисленных жалоб соседей на детские крики и агрессивное поведение женщины.

Об этом сообщили в полиции Ивано-Франковской области.

Соседи спасли детей

Обращение к ювенальным полицейским поступило от жителей многоэтажки. Соседи сообщили, что женщина долго не выпускала детей на улицу, а из квартиры постоянно было слышно мольба о помощи. Когда спецслужбы прибыли на место, владелица квартиры категорически отказалась открывать дверь и сопротивлялась.

«Когда мы наконец-то попали в дом, то обнаружили там полный беспорядок, антисанитарию и, что самое страшное, — отсутствие каких-либо продуктов питания. Дети были очень испуганы и истощены. Мать вела себя агрессивно и всячески пыталась препятствовать нашей работе», — сообщили в полиции.

Состояние детей и правовые последствия

Выяснилось, что раньше семья не состояла на учете социальных служб. В прошлом году мать перевела сына и дочь на семейную форму обучения, что позволило фактически изолировать их от общества. Пока ситуация под контролем. Дети находятся в центре реабилитации под наблюдением специалистов. Мать госпитализировали в специализированное медицинское учреждение. Уголовная ответственность — начато производство по ст. 166 УК Украины (злостное неисполнение обязанностей по уходу за ребенком).

Начальник отдела ювенальной превенции Алла Бойчук подчеркнула роль общества в спасении несовершеннолетних.

«Мы благодарим жителей за неравнодушие. Именно благодаря их обращению полицейские смогли вовремя отреагировать на правонарушения по отношению к несовершеннолетним и защитить их», — отметила она.

