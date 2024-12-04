Криминальный авторитет времен Януковича вербует заключенных на войну против Украины

Сначала созданный Саркисяном АрБАТ воевал на Торецком направлении, а впоследствии группировку перебросили на Курщину.

Уголовный авторитет из Донетчины Армен Саркисян, скрывающийся на временно оккупированной части региона и сотрудничающий с российской ФСБ, приобщился к созданию вооруженного формирования для войны против Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Выполняя задачу ФСБ РФ, уголовный авторитет, с мая 2014 года находящийся в международном розыске за организацию убийств в центре Киева, с начала полномасштабного вторжения начал создавать "отдельный батальон спецназначения АрБАТ".

По информации СБУ, основу этого формирования составляют рецидивисты, осужденные за убийства, разбой и другие тяжкие преступления.

"Для вербовки заключенных российская спецслужба назначила Саркисяна так называемым "смотрящим" за тюрьмами на временно захваченной части территории Донбасса", — уточнили в сообщении.

По данным контрразведки СБУ, сначала АрБАТ воевал на Торецком направлении, а впоследствии группировку перебросили на Курщину для штурма позиций Сил обороны Украины.

Кроме этого, Саркисян использует подконтрольные фирмы для приобретения тепловизоров, горючего и стройматериалов для нужд окупантов на передовой.

На основании доказательной базы следователи Службы безопасности заочно сообщили Саркисяну о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 7 ст.111-1 (добровольное участие в незаконных вооруженных или военизированных формированиях или предоставление таким формированием помощи в ведении боевых действий против ВСУ);

ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору, совершенное организованной группой лиц по предварительному сговору).

Продолжаются комплексные меры, чтобы найти и наказать злоумышленника за преступления против нашего государства.

Напомним, ранее суд вынес заочный приговор бывшему народному депутату Украины Олегу Цареву. У него конфисковали имущество на 460 млн. грн.

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