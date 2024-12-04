Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Криминальный авторитет времен Януковича вербует заключенных на войну против Украины

Криминальный авторитет времен Януковича вербует заключенных на войну против Украины

Уголовный авторитет из Донецкой области Армен Саркисян / Фото: из соцсетей

Сначала созданный Саркисяном АрБАТ воевал на Торецком направлении, а впоследствии группировку перебросили на Курщину.

Уголовный авторитет из Донетчины Армен Саркисян, скрывающийся на временно оккупированной части региона и сотрудничающий с российской ФСБ, приобщился к созданию вооруженного формирования для войны против Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Выполняя задачу ФСБ РФ, уголовный авторитет, с мая 2014 года находящийся в международном розыске за организацию убийств в центре Киева, с начала полномасштабного вторжения начал создавать "отдельный батальон спецназначения АрБАТ".

По информации СБУ, основу этого формирования составляют рецидивисты, осужденные за убийства, разбой и другие тяжкие преступления.

"Для вербовки заключенных российская спецслужба назначила Саркисяна так называемым "смотрящим" за тюрьмами на временно захваченной части территории Донбасса", — уточнили в сообщении.

По данным контрразведки СБУ, сначала АрБАТ воевал на Торецком направлении, а впоследствии группировку перебросили на Курщину для штурма позиций Сил обороны Украины.

Кроме этого, Саркисян использует подконтрольные фирмы для приобретения тепловизоров, горючего и стройматериалов для нужд окупантов на передовой.

На основании доказательной базы следователи Службы безопасности заочно сообщили Саркисяну о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 7 ст.111-1 (добровольное участие в незаконных вооруженных или военизированных формированиях или предоставление таким формированием помощи в ведении боевых действий против ВСУ);
  • ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору, совершенное организованной группой лиц по предварительному сговору).

Продолжаются комплексные меры, чтобы найти и наказать злоумышленника за преступления против нашего государства.

Напомним, ранее суд вынес заочный приговор бывшему народному депутату Украины Олегу Цареву. У него конфисковали имущество на 460 млн. грн.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация