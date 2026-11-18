Андрея Осипова заключили под стражу без права залога / © Радіо Свобода

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Высший антикоррупционный суд отправил под стражу фигуранта резонансного дела НАБУ и САП «Карфаген» Андрея Осипова. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Об этом сообщает «Радио Свобода» из зала суда.

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Фигуранту «Карфагена» Осипову избрали меру пресечения

На пленках НАБУ и САП в операции «Карфаген» он, вероятно, фигурирует под прозвищем «Криминал». Андрей Осипов подозревается в соучреждении преступной организации. По словам прокурора, Осипов уже находится под стражей в рамках другого уголовного производства.

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В ходе заседания сторона обвинения настаивала именно на таком решении и подробно обосновала ряд серьезных рисков.

В частности, прокурор отметил вероятность побега подозреваемого, возможность его давления на свидетелей, уничтожения важных доказательств, а также совершения новых правонарушений, учитывая его разветвленные связи.

В свою очередь, защитники подозреваемого просили суд либо полностью отклонить ходатайство прокуратуры, либо назначить небольшой залог.

Сам Андрей Осипов во время судебного заседания отметил, что полностью поддерживает позицию своих адвокатов и готов нести ответственность, если его вину докажут. Он также сказал, что не отказывается от сотрудничества со следствием, но не хочет давать показания публично.

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На вопросы журналистов он отвечать не стал.

Дело НАБУ и САП «Карфаген»: что нужно знать

В рамках спецоперации «Карфаген» детективы НАБУ и прокуроры САП разоблачили разветвленную преступную сеть, которая годами покупала лояльность топ-чиновников силовых структур для защиты теневого наркотического бизнеса.

Во главе криминального синдиката стоял неоднократно судимый фигурант, известный под прозвищем «Криминал». Он скооперировался с лидером международного наркосиндиката «Химпром» по прозвищу «Мексиканец» и втянул в преступную схему влиятельных чиновников из СБУ, Офиса генерального прокурора и Национальной полиции.

Пользуясь «крышей» от правоохранителей, злоумышленники гарантировали беспрепятственное функционирование не менее 52 мошеннических колл-центров. Там работали тысячи операторов, которые ежедневно выманивали деньги у людей. Фиксированная такса за защиту от рейдов и обысков составляла 7000 долларов в месяц с каждого офиса — эти суммы переводили в криптовалюте на подконтрольные силовикам криптокошельки.

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Сфера интересов группировки не ограничивалась телефонным мошенничеством. Участники организации торговали наркотическими веществами через сеть магазинов U420, печатали поддельные банкноты евро в специально обустроенном подпольном цехе, а также выполняли заказы на похищение людей. Потерпевших удерживали в подвалах, пытали и выбивали из них миллионные выкупы. Избегать разоблачения фигурантам помогали коррумпированные правоохранители, которые сливали им закрытые данные из ведомственных баз и информацию с камер наблюдения.

Ключевым звеном в этой схеме выступал генерал-майор СБУ под прозвищем «Аким». Он «улаживал» проблемы внутри спецслужбы и в органах прокуратуры, блокировал аресты активов и сводил сообщников с нужными людьми. За такое содействие представители СБУ в считанные месяцы обогатились на миллионы в USDT.

Хотя фигуранты тщательно конспирировались, временно останавливали работу колл-центров на период проверок и давили на судебную ветвь власти через «своих» полицейских, антикоррупционным органам удалось задокументировать всю иерархию группировки. Следствие по этому делу продолжается.

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