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- Украина
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Кринж с заставками фото Стефанишиной на смартфонах: Сеть высмеяла флешмоб Минюста
В Минюсте похвастались, что работники ставят фото Стефанишиной на заставку, однако Сеть такую инициативу беспощадно высмеяла. Самое скандальное видео уже удалили из Tik-Tok министерства.
В Сети появилось видео, как работники министерства юстиции показывают, что установили на свои смартфоны заставки с руководителем Минюста, вице-премьером Ольгой Стефанишиной.
Видео распространили на Tik-Tok-аккаунте министерства, однако впоследствии он был удален. Однако его уже успели распространить в Сети.
Журналистка Марина Данилюк-Яромалаева отметила, что идея «нагнуть» бюджетников из министерства юстиции поддерживать шефа на фоне коррупционных скандалов далеко не идеальна.
«Жаль обычных работников министерства, которые вместо рутинной работы — вынуждены сниматься в этом д*рьме. Не знаю, кто там пиарщик Ольги сейчас — но это похоже на продвижение какого-то диктатора, а не молодой женщины. Интересно, что будет, если на фоновую картинку поставить фотку собственного ребенка, котика, собачку или любовное фото с любимым? Уволят?», — рассуждает журналистка.
В комментариях под постом пользователи также отметили, что такая инициатива больше похожа на традиции КНДР.
Среди других бывший посол Украины в США Валерий Чалый предложил уволить «этих всех инициативных молодых бюрократов со „сталинским душком“.
Вице-президент Общества Красного Креста Украины Павел Розенко выразил сожаление, что «в этом кринжатине согласились принять участие молодые люди».
Напомним, что согласно расследованию, обнародованному «Украинской правдой» 4 июня, Национальное агентство по управлению арестованными активами (АРМА) передало управление Домом профсоюзов в центре столицы частной компании, которая имеет связь с Михаилом Стефанишиным — бывшим мужем вице-премьера Ольги Стефанишиной.
Также журналист hromadske Максим Коцюбинский утверждал, что его в течение нескольких часов удерживала полиция после того, как он зафиксировал, что министр юстиции Ольга Стефанишина якобы пользуется квартирой, которой нет в декларации.