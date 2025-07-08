Кринж с заставками фото Стефанишиной на смартфонах: Сеть высмеяла флешмоб Минюста

Ольга Стефанишина

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В Сети появилось видео, как работники министерства юстиции показывают, что установили на свои смартфоны заставки с руководителем Минюста, вице-премьером Ольгой Стефанишиной.

Видео распространили на Tik-Tok-аккаунте министерства, однако впоследствии он был удален. Однако его уже успели распространить в Сети.

Дата публикации 16:00, 08.07.25 Количество просмотров 27 В Минюсте похвастались заставками со Стефанишиной на смартфонах сотрудников: Сеть высмеяла инициативу

Журналистка Марина Данилюк-Яромалаева отметила, что идея «нагнуть» бюджетников из министерства юстиции поддерживать шефа на фоне коррупционных скандалов далеко не идеальна.

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«Жаль обычных работников министерства, которые вместо рутинной работы — вынуждены сниматься в этом д*рьме. Не знаю, кто там пиарщик Ольги сейчас — но это похоже на продвижение какого-то диктатора, а не молодой женщины. Интересно, что будет, если на фоновую картинку поставить фотку собственного ребенка, котика, собачку или любовное фото с любимым? Уволят?», — рассуждает журналистка.

В комментариях под постом пользователи также отметили, что такая инициатива больше похожа на традиции КНДР.

Среди других бывший посол Украины в США Валерий Чалый предложил уволить «этих всех инициативных молодых бюрократов со „сталинским душком“.

Вице-президент Общества Красного Креста Украины Павел Розенко выразил сожаление, что «в этом кринжатине согласились принять участие молодые люди».

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Напомним, что согласно расследованию, обнародованному «Украинской правдой» 4 июня, Национальное агентство по управлению арестованными активами (АРМА) передало управление Домом профсоюзов в центре столицы частной компании, которая имеет связь с Михаилом Стефанишиным — бывшим мужем вице-премьера Ольги Стефанишиной.

Также журналист hromadske Максим Коцюбинский утверждал, что его в течение нескольких часов удерживала полиция после того, как он зафиксировал, что министр юстиции Ольга Стефанишина якобы пользуется квартирой, которой нет в декларации.