"Криптобандеровская тварь": Соловьев в очередной раз набросился на Монтян (видео)

Так, Владимир Соловьев в очередной раз набросился на Татьяну Монтян в прямом эфире. Он назвал ее "хохляцкой тварью".

Об этом пишет журналист Денис Казанский.

Пропагандистка Татьяна Монтян написала, что из Белгорода РФ начала эвакуацию детей, тогда как на донецких ребятишек – чихать хотела. Они обитают на линии фронта под обстрелами. Добавила, что на море их вывозит "она с Андрюхой".

Соловьев в очередной раз набросился на Монтян

"Вот тварь какая!"

По словам Соловьева, госпожа Монтян не видит ничего, что делает власть. Мол, это "законченная тварь".

"Поэтому я спрашиваю у правоохранительных органов: вы долго будете терпеть здесь эту хохляцкую тварь с украинским паспортом?", – взвыл телеведущий.

Пропагандист начал взывать о том, что Монтян поддерживает "секту стариков", занимается в России политикой, собирает с доверчивых граждан деньги – и ее никто не контролирует.

"У нас вообще есть люди в силовых структурах, которые займутся правильными делами? Займутся этим белгородским ципсошным сайтом, этой криптобандеровской тварью, которая такого наговорила о верховном, что вопросов нет", – сказал Соловьев.

Ранее Соловьев разнес Монтян и вспомнил ее грехи. По мнению путинского приспешника, женщину следует посадить.

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