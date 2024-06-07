Критическая инфраструктура может остаться без света: украинцев просят не включать кондиционеры

Украинцы должны экономить электроэнергию, поскольку она прежде всего необходима для функционирования объектов критической инфраструктуры.

Об этом сообщил заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник.

"Действительно, кондиционеры являются одними из достаточно энергоемких приборов среди бытовых, как и бойлеры и другие. Понимая, что температура будет увеличиваться, применение кондиционеров также будет только увеличиваться, мы призываем население, быт, бизнес по возможности минимизировать их использование или не использовать вообще. Находить другие варианты проветривания помещений, которые могут быть не менее эффективными", – сказал он.

Напомним, народный депутат Украины и член Комитета парламента по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк дал пессимистический прогноз по электроснабжению зимой. Он считает, что украинцам придется сидеть без света по 10 часов.

Глава Минэнерго Герман Галущенко прогнозирует сложную зиму.

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