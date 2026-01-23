Критическая ситуация в энергетике: депутат сказал, когда станет легче

Ситуация в энергетике сложная / © Associated Press

Состояние энергетической системы Украины, которая находится под постоянными российскими ударами, может начать постепенно улучшаться с марта.

Об этом в эфире «Киев24» заявил народный депутат от фракции «Слуга народа» Сергей Нагорняк.

«Нам нужно перетерпеть январь и февраль месяц. С марта ситуация должна постепенно улучшаться», — сказал он.

Он также обратил внимание на сложные погодные условия и множество аварийных повреждений. Поэтому, по его словам, возврат электроснабжения происходит не так быстро, как хотелось бы, а нагрузка на систему остается критически высокой.

Напомним, премьер Юлия Свириденко сообщила, что самая сложная ситуация в энергетике сейчас в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях.

Над восстановлением света и тепла круглосуточно работают более 160 бригад энергетиков, заверила Свириденко.

Отдельный фокус сосредоточен на обеспечении Киева альтернативными источниками энергии и установками распределенной генерации.

Накануне стало известно, что Украина введет режим чрезвычайной ситуации в энергетике — это анонсировал президент Зеленский. Правительство поручило упростить подключение резервной генерации, ограничить уличное освещение, смягчить правила комендантского часа, повысило цены на электроэнергию для бизнеса.