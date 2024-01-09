Критически необходима экономия: Шмигаль прокомментировал ситуацию в энергосистеме Украины

Сейчас она контролируемая.

Массированные обстрелы со стороны РФ не нанесли существенного ущерба украинской энергетической системе. Использовать отключения пока не планируется.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

Украинцев просят экономить

По словам Шмыгаля, в преддверии зимы провели огромный объем восстановительных работ. Это помогает сохранять энергетическую устойчивость во время массированных вражеских атак и во время непогоды.

"Последние обстрелы не нанесли существенного вреда украинской энергетической системе. Ситуация контролируемая, есть запас прочности, плановые отключения не предусматриваются. Но в связи с низкими температурами потребление электроэнергии сейчас стремительно растет. Сегодня по состоянию на утро оно на 6% превысило вчерашние показатели". нагрузки увеличивают риск аварий", – констатировал он.

Так, на период холодов энергетики призывают граждан снизить потребление путем отключения мощных электроприборов, а бизнес – обесточиванием вывесок, баннеров, витрин.

"Это позволит сэкономить до 200-400 МВт, что равняется нескольким блокам теплогенерации. И это сейчас критически необходимо нашей энергосистеме", — подытожил премьер-министр.

Ранее в "Укрэнерго" сказали, готова ли энергосистема Украины к массированным ударам РФ.

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