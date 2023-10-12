Критически важно для победы: западные СМИ отмечают успехи СБУ в разоблачении предателей

Российская агентурная сеть годами распространялась по Украине. С февраля 2022 г., когда РФ масштабно вторглась в Украину, российские шпионы лишь усилили свою деятельность, однако ныне СБУ успешно этому препятствует.

Служба безопасности Украины с начала полномасштабной войны разоблачила более 2 тысяч государственных изменников. Это критически важно для победы Украины.

Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

Россия начала активнее вербовать агентов в Украине с 2004 года во время Оранжевой революции, приведшей к выборам прозападного президента. Это стало первым серьезным признаком того, что российский контроль над страной-соседкой ослабевает. Вербовке российских агентов на всех уровнях, в частности в рядах СБУ, способствовали давние официальные связи, коррупция и симпатии к Москве.

В начале полномасштабной войны в феврале 2022 года ожидалось, что российские агенты в Украине будут способствовать быстрому захвату Украины во время, по мнению Москвы, "молниеносной операции". Многие в конце концов сбежали или были пойманы.

Действующий глава СБУ Василий Малюк сравнил распространение российской агентуры в предвоенные десятилетия с раковыми клетками. Теперь, по его словам, "СБУ как хирург" пытается выявить и задержать шпионов.

В настоящее время, поскольку война перешла в более стабильную фазу, российским агентам в основном поручено собирать информацию о военных целях, включая армейские базы, мастерские и склады боеприпасов.

Чаще шпионы работают за деньги. Иногда их вербуют с применением пыток или угроз во время заключения на оккупированных территориях, говорят чиновники.

Российские шпионы в Украине

В Украине к 15 годам заключения был приговорен агент Главного разведуправления России, который действовал в Днепре под прикрытием волонтерского фонда, а на самом деле собирал разведданные о Силах обороны.

Также Служба безопасности собрала доказательную базу на четырех высокопоставленных должностных лиц из бывшего Крымского территориального командования Внутренних войск МВД Украины. Во время оккупации полуострова они предали Присягу и перешли на сторону российских захватчиков, которым помогают проводить массовые репрессии против местных участников движения сопротивления.

Кроме того, правоохранительные органы заочно объявили о подозрении в государственной измене около 400 полицейским, которые остались на оккупированных территориях и стали сотрудничать с захватчиками.

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