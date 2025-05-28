В "Дії" обновили правила бронирования работников: что известно об изменениях

Критически важные компании смогут бронировать большее количество работников. / © ТСН.ua

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Отныне в общее количество военнообязанных сотрудников предприятия причисляются и те работники, которых мобилизовали после 18 мая 2024 года. Это позволяет компаниям расширить объем квот на бронирование персонала.

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

"Например: если у вас 80 сотрудников на учете и еще 20 мобилизованных после 18 мая, раньше в расчет брали только 80. Теперь учитываются все 100. И если разрешено бронировать 50%, то раньше это было 40 человек, а сейчас — 50", — пояснили в Минцифры.

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Как обновить данные мобилизованных

В случаях, когда мобилизованные работники еще не учтены автоматически, работодатель должен обратиться в территориальный центр комплектования (ТЦК и СП), чтобы внести изменения. При этом не учитываются работники, которые уже были забронированы другими компаниями.

Кто может подать заявку на бронирование:

юридические лица и их филиалы;

компании, включенные в Единый перечень критически важных предприятий (военная сфера, критическая инфраструктура, здравоохранение, экономика и т.п.);

работники должны быть официально трудоустроены;

в Реестре военнообязанных должно быть указано, что работник "исключен с воинского учета" (т.е. он находится на бронировании в компании, а не в ТЦК).

Ранее мы писали, что военнообязанные мужчины в Украине, ранее признанные ограниченно пригодными, должны пройти военно-врачебную комиссию до 5 июня 2025 года. Иначе им грозит штраф – от 17 тысяч гривен.