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В "Дії" обновили правила бронирования работников: что известно об изменениях
Министерство цифровой трансформации Украины сообщило о важных изменениях в системе бронирования работников для предприятий, имеющих критическое значение для государства.
Отныне в общее количество военнообязанных сотрудников предприятия причисляются и те работники, которых мобилизовали после 18 мая 2024 года. Это позволяет компаниям расширить объем квот на бронирование персонала.
Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".
"Например: если у вас 80 сотрудников на учете и еще 20 мобилизованных после 18 мая, раньше в расчет брали только 80. Теперь учитываются все 100. И если разрешено бронировать 50%, то раньше это было 40 человек, а сейчас — 50", — пояснили в Минцифры.
Как обновить данные мобилизованных
В случаях, когда мобилизованные работники еще не учтены автоматически, работодатель должен обратиться в территориальный центр комплектования (ТЦК и СП), чтобы внести изменения. При этом не учитываются работники, которые уже были забронированы другими компаниями.
Кто может подать заявку на бронирование:
юридические лица и их филиалы;
компании, включенные в Единый перечень критически важных предприятий (военная сфера, критическая инфраструктура, здравоохранение, экономика и т.п.);
работники должны быть официально трудоустроены;
в Реестре военнообязанных должно быть указано, что работник "исключен с воинского учета" (т.е. он находится на бронировании в компании, а не в ТЦК).
Ранее мы писали, что военнообязанные мужчины в Украине, ранее признанные ограниченно пригодными, должны пройти военно-врачебную комиссию до 5 июня 2025 года. Иначе им грозит штраф – от 17 тысяч гривен.