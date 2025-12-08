Критические предприятия смогут перебронировать работников через "Дию" за сутки

Бронирование работников / © ТСН.ua

Критически важные предприятия до 1 февраля 2026 года смогут бронировать своих работников через портал «Дия» втрое быстрее — срок обработки заявок сокращен до 24 часов.

Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации.

«Сейчас у многих предприятий завершаются сроки действия отсрочек их работников. Чтобы избежать ситуации, когда критически важные специалисты теряют бронь из-за процедурных задержек, временно упрощаем правила», — пояснили в Минцифры.

Срок обработки заявок на бронирование работников будет сокращен до 24 ч. Сейчас этот процесс занимает трое суток.

Кроме того, не придется больше ждать пять дней между заявлениями об аннулировании бронирования работников. Как только предыдущее заявление обработают, можно будет сразу подавать следующее.

Заметим, что упрощения будут временными и будут действовать до 1 февраля 2026 года. После этого вернутся стандартные правила.

В Минцифры также проинформировали, что работают сейчас над возможностью подавать заявления о продлении бронирования заблаговременно.

«Это позволит сделать процесс бесшовным, чтобы между завершением старой и началом новой отсрочки не было ни одного дня разрыва», — указали в ведомстве.

Напомним, 8 декабря правительство отменило 72-часовой срок проверки списков работников для предприятий, которые имеют подтвержденный статус критически важных. Это позволит оперативно защищать персонал и обеспечивать непрерывную работу. Кроме того, введена норма, которая позволяет бронировать работников оборонно-промышленного комплекса на 45 календарных дней. Это предоставляет им время для устранения возможных нарушений правил воинского учета.