Критический дефицит ракет к Patriot: Игнат объяснил, почему ПВО оказалась на "голодном пайке"

Системы Patriot / © Associated Press

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил о серьезном дефиците ракет для систем Patriot, сбивающих вражескую баллистику. Сейчас Украина ведет сложные переговоры с партнерами для срочного пополнения арсеналов.

Об этом Игнат рассказал в интервью журналистке Янине Соколовой.

Он пояснил, что в первую очередь речь идет о запасах ракет PAC-3, которые наиболее эффективно работают против баллистических целей. Также могут применяться ракеты PAC-2, однако сейчас их чаще используют в качестве обычных зенитных.

Комментируя российские атаки, представитель Воздушных сил напомнил, что за зимний период враг выпустил более 700 ракет, среди которых были «Кинжалы», «Искандеры», северокорейские KN-23, а также С-400. Кроме того, только за три месяца произошло около 15 массированных обстрелов, не считая ежедневных атак дронами типа «Шахед».

Такая интенсивность ударов существенно истощила запасы ракет для противовоздушной обороны. Речь идет не только о Patriot, но и о других западных системах, в частности NASAMS и IRIS-T.

«Системы Patriot, способные сбивать баллистические ракеты, фактически находятся на «голодном пайке», — подчеркнул Игнат.

Сейчас украинская власть активно работает над тем, чтобы получить дополнительные ракеты — переговоры ведутся с партнерами из Европы и других стран мира, отметил он.

По словам представителя ВС, даже ограниченные партии боеприпасов могут существенно усилить защиту неба от баллистических угроз, поэтому возможны и точечные поставки.

Дефицит ракет к Patriot в Украине — что известно

Напомним, в середине апреля президент Владимир Зеленский заявил, что фокус США сместился на войну в Иране, из-за чего у американских переговорщиков не хватает времени на Украину. По его словам, затягивание войны приведет к уменьшению количества оружия, а ситуация с дефицитом систем Patriot в Украине сейчас является критической.

Игнат информировал, что из-за интенсивных российских атак украинские военные вынуждены экономить ракеты к Patriot. Он отметил, что обеспечение боеприпасами является критическим вопросом, ведь установки иногда остаются почти пустыми. Несмотря на высокую подготовку специалистов и способность работать в экстремальных условиях, Воздушным силам нужно значительно больше ракет для эффективного отражения баллистики.

В конце апреля Зеленский предупредил, что из-за ежедневных массированных атак РФ запасы украинской ПВО могут иссякнуть уже в ближайшие недели. Президент отметил критическую потребность в противобаллистических системах типа Patriot, поскольку имеющихся ресурсов не хватает для отражения интенсивных обстрелов.

