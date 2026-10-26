Критический статус больше не гарантия: в Украине изменили правила бронирования

Бронирование от мобилизации / © ТСН

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Кабинет Министров изменил правила бронирования военнообязанных работников. Для определенных предприятий оборонно-промышленного комплекса и энергетики базовый предел бронирования составит до 95%, а получить повышенную квоту станет сложнее.

Об этом говорится в постановлении №1328 от 23 октября. Документ уже обнародован на сайте Кабмина.

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В то же время работники, непосредственно вовлеченные в критически важное производство, должны подлежать обязательному бронированию. Забронировать более 95% работников можно будет только по отдельному решению.

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После вступления в силу министерства и областные администрации получат 10 дней, чтобы пересмотреть критерии критичности и проверить предприятия, которые уже имеют соответствующий статус.

Бронирование от мобилизации — что меняется

Лимит для ОПК и энергетики – до 95%. Он, прежде всего, будет касаться работников, которые не привлечены непосредственно к критически важному производству. Работающих непосредственно на таких производствах должны бронировать полностью.

Бронирование свыше 95% будет возможно отдельно. Для этого потребуется специальное решение Минобороны или Минэнерго.

Предприятия могут повторно проверить критичность. Министерства и областные администрации должны через 10 дней пересмотреть критерии и проверить компании, которым статус критически важных уже предоставили.

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Появится Координационный центр бронирования. К его работе будут привлекаться представители Минобороны, Офиса президента, Генштаба, СБУ, ГУР и Нацполиции. Центр будет рассматривать вопрос предоставления или отмены критического статуса и увеличения лимитов бронирования.

Проверка может занять до месяца. Государственный орган будет иметь до семи рабочих дней на первоначальное рассмотрение документов. Координационному центру отводится до одного календарного месяца на рекомендацию, а после этого еще до трех рабочих дней на окончательное решение.

Повышенный лимит нужно будет быстро использовать. После его согласования у предприятия будет 10 рабочих дней, чтобы оформить бронирование через «Дію». Если этого не сделать, решение об увеличении квоты утратит силу.

После завершения повышенного лимита отсрочки будут отменены. На это отводится пять рабочих дней.

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Нарушения военного учета могут стать основанием для отказа. Если в течение года будут установлены два или более подтвержденных нарушений правил военного учета руководителем предприятия, его предложение по увеличению лимита могут не рассматриваться.

Критический статус предприятия сможет отменить. Координационный центр будет иметь право рекомендовать такое решение, в частности, после обращений правоохранительных органов.

К квоте будут учитываться и работники с другими основаниями для отсрочки. В частности, многодетные родители и опекуны, имеющие право на отсрочку по другим причинам, также будут учитываться при расчете лимита бронирования.

Постановление уже опубликовано. После вступления в силу органы власти будут иметь 10 дней на пересмотр критериев критичности и уже принятых решений относительно предприятий.

Правительство ранее анонсировало пересмотр системы бронирования

Ранее премьер-министр Сергей Корецкий заявлял, что правительство планирует разделить понятие критичности предприятия и экономические критерии бронирования. По его словам, высокая зарплата и отсутствие налоговых долгов сами по себе не означают, что предприятие является критически важным для государства.

К действительно критичным отраслям премьер относил энергетику, оборонно-промышленный комплекс, связь, жилищно-коммунальное хозяйство, аптечные сети, производство продуктов и логистику.

Также правительство рассматривало отказ от автоматической возможности бронировать 100% работников, поскольку, по словам Корецкого, такая норма могла стимулировать искусственное расширение штатов и бронирование людей, непосредственно не выполняющих критически важных функций.

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