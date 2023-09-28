Критическое состояние опьянения у матери: 2-летнего ребенка обнаружили без присмотра посреди Ровно

Пока ребенок гулял без присмотра, мать отдыхала в одном из заведений неподалеку.

В центре Ровно прохожие обнаружили 2-летнюю девочку, которая была без присмотра. На место происшествия прибыли патрульные, разыскавшие горе-мать ребенка.

Об этом сообщает Патрульная полиция Ровенской области.

Как оказалось, мать отдыхала в одном из заведений неподалеку. Она была с признаками опьянения, поэтому полицейские отвезли женщину в медучреждение для опроса. Результат — 3,14 промилле алкоголя.

Горе-мать

Как передает "Радио Трек", такой уровень алкоголя почти в 16 раз превышал норму. Согласно степеням опьянения – это было критическое состояние.

Патрульные о случае сообщили полицейским подразделениям ювенальной превенции, которые составили на гражданку протокол за невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей. Как оказалось, такой админпротокол на нее оформляли не впервые за этот год.

Напомним, что в Киеве полиция изъяла у пьяной женщины 5-месячного младенца.

Читайте материалы по теме: