Критичность предприятий снова под вопросом: Правительство создало "высшую инстанцию" по бронированию работников

Критичность предприятий для бронирования работников будет определяться по новым правилам / © скрин с видео

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Кабинет Министров Украины принял официальное решение о создании специального Координационного центра по организации бронирования военнообязанных на период мобилизации и военного положения. Этот новый орган призван сбалансировать работу всех государственных структур в этой чувствительной сфере и оперативно помогать в решении любых спорных вопросов.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики Украины.

Как будет работать новый правительственный орган

Координационный центр будет функционировать как временный консультативно-совещательный орган непосредственно при Кабинете Министров. Правительство уже официально утвердило полный состав его участников и положение, жестко регламентирующее деятельность структуры.

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Среди главных задач центра – налаживание коммуникации между государственными органами и разработка быстрых решений для сложных проблемных ситуаций, которые возникают вокруг бронирования работников.

Кто будет решать судьбу критических предприятий

Теперь вновь центр подробно будет рассматривать все предложения государственных органов по предоставлению компаниям, учреждениям и организациям статуса критически важных. В первую очередь речь идет о бизнесе, который имеет важное значение для украинской экономики, базовых потребностей населения или работает на обеспечение Вооруженных сил Украины.

Согласно правительственному постановлению, при принятии окончательных решений о признании предприятий критическими, все государственные органы теперь обязаны учитывать рекомендации именно этого Координационного центра.

Почему этот статус настолько важен для бизнеса

Получение статуса критически важного предприятия остается одним из главных и ключевых условий законного бронирования военнообязанных сотрудников во время войны.

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Недавно правительство уже обновило общий порядок определения этой критичности, более четко прописало правила относительно совместителей и установило новые сроки для подтверждения соответствия критериям. Параллельно с этим профильные министерства и областные военные администрации утвердили свои новые отраслевые требования к предприятиям.

Напомним, юрист объяснил, какие предприятия могут потерять критический статус . Теперь предприятиям придется подтверждать его по обновленным критериям.

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