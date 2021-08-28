Критиковали Крымскую платформу с 15 тыс. аккаунтов: СБУ ликвидировала мощную ботоферму спецслужб РФ

Злоумышленники администрировали более 15 тыс. анонимных аккаунтов, свои сообщения публиковали от имени "рядовых граждан".

Киберфахивци СБУ разоблачили в Киеве мощную ботоферму спецслужб РФ. Вражеская интернет-агентура использовала ее для дискредитации нашего государства перед международным сообществом о проведении Крымской платформы.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По заданию своих "кураторов" злоумышленники распространяли через соцсети антиукраинские лозунги и дезинформацию о результатах проведения Крымской платформы. Основная деятельность ботофермы была сфокусирована на сетях Facebook, Instagram и Tik-Tok. Интернет-агенты администрировали более 15 тыс. анонимных аккаунтов, свои сообщения публиковали от имени "рядовых граждан".

Среди организаторов — четверо жителей Киева. Для своей "операции" они переоборудовали помещение одного из офисов в центральном районе столицы. Деньги за "публикации" злоумышленники получали с территории РФ за запрещенные в Украине электронные платежные системы.

Во время обысков в помещениях ботофермы правоохранители обнаружили:

300 модемов для доступа в интернет,

несколько тысяч сим-карт различных операторов мобильной связи,

десятки мобильных терминалов и компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.

Открыто уголовного производства по ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) УК.

Напомним, СБУ разоблачила масштабную коррупционную схему в АО "Укрзализныця". Дельцы наживались на некачественных запчастях для подвижного состава, изготовленные на временно неподконтрольной украинской власти территории Луганщины.

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