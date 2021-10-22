"Кривая заболеваемости стремительно растет": в Минздраве рассказали, как COVID-19 повлиял на медицинскую систему

"Кривая заболеваемости стремительно растет": в Минздраве рассказали, как COVID-19 повлиял на медицинскую систему

Количество случаев коронавируса удваивается каждые два-каждые три недели.

Из-за COVID-19 к медикам на линию "103" поступает очень большое количество звонков, которое уже установило исторический рекорд.

Об этом сказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко во время выступления в Раде.

По его словам, Украина вошла в очередную осенне-зимнюю европейскую волну роста уровня заболеваемости COVID-19. Ляшко говорит, что в стране каждые два-каждые три недели количество случаев коронавируса удваивается.

"На этот раз кривая заболеваемости стремительно растет. Каждые две-три недели количество случаев COVID удваивается. Количество звонков на" 103 "уже установила исторический рекорд. И он не будет последним. Так же как установило исторический максимум количество выездов бригад "скорой" и количество госпитализаций", — высказался Ляшко.

Обезопасить себя от тяжелого течения коронавируса, его последствий и смерти можно благодаря вакцинации.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним, эпидемиолог рассказала, ждать ли украинцам локдауна на новогодние праздники.

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