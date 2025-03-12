Кривой Рог: что известно о двойном ударе по городу

В Кривом Роге прогремела серия взрывов. На месте удара возник пожар.

О деталях сообщил Александр Вилкул.

"Утром враг совершил двойную ракетную атаку на наш город. Попадание в объект гражданской инфраструктуры. Возник пожар. Предварительно известно о нескольких пострадавших, госпитализированных в больницу. На место удара направлены все оперативные службы", — добавил он.

Глава ОВА Сергей Лысак сообщил, что есть погибшие.

"В Кривом Роге из-за вражеской ракетной атаки погибла женщина. Ей было 47 лет", — написал он.

Ранее сообщалось, что во время воздушной тревоги в городе прогремели взрывы. Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистики. В ОВА сообщили о попадании.

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