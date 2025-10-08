- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 161
- Время на прочтение
- 1 мин
Кривой Рог массированно атаковали ударные БпЛА
Местные жители сообщили о взрывах в городе.
Российские войска массированно атаковали Кривой Рог ударными беспилотниками.
Об этом сообщил начальник Совета обороны Александр Вилкул в Telegram.
По словам Вилкула, над городом зафиксировали около 30 ударных дронов типа «Шахед», которые приближались к Кривому Рогу.
«Подлет — 10 минут. Берегите себя и своих близких», — написал он в своем Telegram-канале, призвав горожан оставаться в укрытиях.
О нескольких группах беспилотников, двигавшихся в направлении города, также сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.
Местные жители сообщили о взрывах, которые были слышны в Кривом Роге во время воздушной тревоги.
Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 8 октября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Мы ранее информировали, что из-за попадания по объектам гражданской инфраструктуры в Полтаве произошли пожары в админзданиях, поврежден жилой дом и хозяйственное сооружение.