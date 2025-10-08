Кривой Рог массированно атаковали ударные БпЛА

Дроны атаковали Кривой Рог / © MIL.IN.UA

Российские войска массированно атаковали Кривой Рог ударными беспилотниками.

Об этом сообщил начальник Совета обороны Александр Вилкул в Telegram.

По словам Вилкула, над городом зафиксировали около 30 ударных дронов типа «Шахед», которые приближались к Кривому Рогу.

«Подлет — 10 минут. Берегите себя и своих близких», — написал он в своем Telegram-канале, призвав горожан оставаться в укрытиях.

О нескольких группах беспилотников, двигавшихся в направлении города, также сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Местные жители сообщили о взрывах, которые были слышны в Кривом Роге во время воздушной тревоги.

Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 8 октября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Мы ранее информировали, что из-за попадания по объектам гражданской инфраструктуры в Полтаве произошли пожары в админзданиях, поврежден жилой дом и хозяйственное сооружение.